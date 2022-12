Selaković: Ekonomije su iscrpljene, na globalnom nivou približavamo se recesiji

Marko Selaković, rukovodilac kancelarije Privredne komore Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izjavio je za Pink da ako pogledamo sve okolnosti i dešavanja u svetu i kod nas, dolazimo do zaključka da je svetska ekonomija iscrpljena i da se približava rescesiji.

- Nepredvidivost postoiji svuda, pogledajte šta se desilo u poslednje tri godine. Imali smo pandemiju korona virusa, imamo potpunu zonu politilkih nestabilnosti na svim frontovima i imamo konflikt u Ukrajini -rekao je Selaković.

On je dodado da sa druge strane imamo gomilu nekih manjih situacija, kao što su situacija sa Tajvanom, zaglavljivanje broda u Suetskom kanalu, političke turbulencije u Velikoj Britaniji, promena vlasti u SAD-u 2020. godine.

- Kada sve to zajedno pogledate, jasno je da svet u ovom trenutku nije baš najbolje mesto u poređenju sa tim kakav bi mogao da izgleda, i kakav bi mogao da bude - kaže on i dodaje da sve ove okolnosti zajedno dovode do toga da ekonomije budu iscrpljene i da se na globalnom nivou približavamo recesiji.

Slavko Carić, bankar, izjavio je za Pink da je jako puno stvari koje se dešavaju u isto vreme i koje utiču na globalnu ekonomiju.

- Jako puno toga se vidi na horizontu, kao neke najave o lošim stvarima koje mogu da se dese pre svega u svetskoj ekonmiji. Ako se te loše stvari dese, mi svakako nećemo biti ne okrnjeni - rekao je on.

- Carić se složio sa prethodnom izjavom Selakovića da Srbija momentalno nije u lošoj poziciji, i da se neke situacije kod nas razvijaju poprilično dobro. Ne semo zaboraviti da Srbija ovu godinu završava sa poprilično lepim rastom bruto nacionalnog dohotka, što je retkost u svetskoj ekonomiji dodao je on.

Kako je rekao, mi smo uspeli da izbalansiramo te neke istočno zapadne vetrove i da ostanemo kao neki Hab koji privređuje i trguje i sa jednom i sa drugom stanom.

- To su sve neke stvari koje mogu da budu povoljne za nas. Ono što sigurno neće biti povoljno jeste pitanje energetike i cene energije koje rastu, i tu treba da se pobrinemo da kao zemlja sa jednom ozbiljnom strategijom investiramo u obnovljive izvore energije, da što manje budemo zavisnici od uvoza energenata, i da time omogućimo domaćoj industriji da bude konkurentna bez obzira pretumbacije cena na svetskom tržištu - navodi Carić.

Prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment, rekao je da ako se osvrnemo unazad, videćemo da od kada se izučava ekonomska istorija i ekonomski trendovi da globalna ekonomijna funkcioniše u nekakvim talasima, i kao jedan balon koji se pomalo naduvava, i koji povremeno pomalo ispušta taj svoj sadržaj.

- U novijem periodu može se uočiti da u 2008. godini zapravo počinju nekakve ekonomske teškoće u svetu. One su se možda malo smirile tamo oko 2018. godine, da bi se od 2020. godine zajedno sa pandemijom korona virusa oneponovo intezivirale. Sve su to bili nekakvi prekidi u lancima snabdevanja, i znamo koliko su pojedine fabrike bile stopirane u radu. Onda se desio i taj sukob u Ukrajini koji je stavio određene vojno političke okolnosti iznad ekonomskih tokova - kaže Rabrenović.

On navodi da kada se rade ovakve prekretnice u tome ko sa kim sarađuje, ko sa kim trguje i ko gde izvozi, i dok se ne prekomponuje jedan novi svet u kome se funkcioniše, vrlo teško će biti smirivanja situacije.