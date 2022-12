Da tokom hladnih zimskih dana i na debelom minusu najbolje greje vuna u praksi je dokazano mnogo puta. Iako možda nisu tako moderne, ali veštim rukama ispletene čarape i priglavci i dalje su spas od hladnoće, pa pletilje verne tradicije ne odustaju od ovog ručnog rada. Katarina i Slađana iz Čačka iako žive u gradu, pletu vunene aksesoare i tim unikatnim poklonima raduju svoje prijatelje pred praznike.

„Ovo je generacijski posao koji mi je ostavljen u nasleđe, plela je moja baka, potom mama koja je to prenela meni, ja na svoju kćerku. Danas smo preplavljeni različitim veštačkim materijalima, ali prirodna i prava vuna nema alternativu. Ona je prvenstveno zdrava, zimi greje, leti hladi, jedne čarape mogu da se ispeltu za dan i po do dva da se završe, dok je za pletnje prsluka potrebno i do pet dana ”, rekla je za RINU Slađana Janković.

Da će su u domu ove porodice još dugo plesti vunene stvari, dokazuje i naslednica Katarina koja iako mlada ne beži od svojih korena i veština koju je nasledila od svojih pretkinja.

„Ništa mi nije teško, počela sam najpre da štrikam jednostavnije stavri, a sada mogu čak i čarape sa pet igala. Važno je znati i odabrati vuneni konac za pletenje čarapa, za deblje dvostruki, a za tanje čarape jednostruki konac. Sve su to male tajne pletilja, da bi finalni proizvod bio odličnog kvaliteta i dugovečan ”, objašnjava Katarina.

Oduvek su žene obrađivale vunu od runa do klupka i zanat pletenja star je koliko i svet, a gradske pletilje Katarina i Svetlana podsećaju na klot i frket i pletenje na premet. Osim što na ovaj način nastaju jedinstvene čarape i prsluci koji greju, mnogi za pletenje kažu i da je to jedinstvena antistres terapija.