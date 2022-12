MINISTAR PROSVETE NAJAVIO REFORMU U OBRAZOVANJU OD ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE: Svršeni srednjoškolci dogodine polažu državnu maturu

Uvođenje državne mature za učenike četvorogodišnjih škola planirano je za 2023/2024. godinu, dok će učenici trogodišnjih obrazovnih profila polagati završni ispit 2023. godine. Svršeni srednjoškolci moći će u poznatom okruženju, u svojim matičnim školama, da polažu državnu maturu, najavio je ministar prosvete Branko Ružić!

Prvi čovek srpske prosvete ocenio je da je ovaj projekat reformski iskorak u našem obrazovnom sistemu.

- Ovaj projekat jedan je od najboljih načina da dobijemo i kriterijum kvaliteta znanja i sertifikaciju znanja stečenog za vreme srednjoškolskog obrazovanja. Pored sertifikacije imamo i selekciju i kvalifikaciju, odnosno prolaznost na određene visokoškolske ustanove - rekao je Ružić na završnoj konferenciji projekta državne mature i podsetio da se o državnoj maturi govori od 2009. godine i da je deo strategije obrazovanja već 10 godina.

Ružić je dodao da je ovaj projekat u interesu budućih akademskih građana, odnosno svršenih srednjoškolaca, kao i da omogućava i jednakost i pravičnost. Prema njegovim rečima, svršeni srednjoškolci moći će u poznatom okruženju, u svojim matičnim školama, da polažu državnu maturu, kao i da iz matičnih škola apliciraju na više visokoškolskih ustanova na državnim ili privatnim univerzitetima u Srbiji.

- Planirano je da projekat državne mature bude završen u januaru 2023. godine, pri čemu će institucije sistema u narednom periodu nastaviti s realizacijom pripremnih aktivnosti za uvođenje državne mature - rekao je ministar, koji je najavio da će imati sastanke s predstavnicima svih fakulteta i da će saslušati sve predloge kako bi se taj projekat prilagodio svima.

Ružić je naglasio da je važno da se gradi i razvija poverenje između srednjeg i visokog obrazovanja:

- Kada tu budemo napravili čvrstu vezu kroz državnu maturu, i ovde ne mislim samo na upisne kriterijume već i na efekte koje će državna matura imati na kreiranje obrazovnih politika ubuduće, unapredićemo kvalitet obrazovanja kroz celu obrazovnu vertikalu.

On je napomenuo da je ministarstvo pristupilo celoj aktivnosti veoma ozbiljno i da je sve vreme imalo podršku Evropske unije, putem projekta "Državna matura":

- Projekat nam je pomogao da utvrdimo procese i procedure, da uspostavimo saradnju sa svim akterima i da ih uključimo, da sprovedemo obuke kako bi ceo proces tekao najbolje moguće i kako bi državna matura zaživela i u srpskom obrazovnom sistemu.

Novi model male mature

Prijava za izborni predmet do 30. decembra

Đaci osmog razreda do 30. decembra se prijavljuju koji će od pet predmeta - istorija, geografija, biologija, fizika, hemija - polagati na trećem testu na maloj maturi. Ova generacija osmaka prva je koja treći test polaže po drugačijem modelu, umesto pet predmeta koji su polagali na kombinovanom testu, sada će birati, odnosno polagati samo jedan od njih. Od 23. do 27. januara učenici će moći da vide šta je njihov konačan izbor, a ukoliko neko želi još da promeni, ili je došlo do nekih tehničkih poteškoća kod izbora, ili nisu stigli da prijave, 30. i 31. januara će moći da promene to neposredno u školi. Učenicima se savetuje da urade kombinovane testove od poslednjih pet godina i da onda sagledaju iz kog predmeta su ostvarili najbolje rezultate, te da se za predmet iz kog su najbolji i odluče.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva navela je da uvođenje državne mature u srpski obrazovni sistem predstavlja potencijal za to da se poboljša kvalitet i jednakost obrazovanja za sve studente i osobe koje su deo procesa učenja.

