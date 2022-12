SVE VIŠE DEVOJČICA U SRBIJI GUBE NEVINOST SA 11 GODINA I JOŠ SE HVALE DA NE KORISTE ZAŠTITU! Dr Milošević: Imamo epidemiju kondiloma!

Devojčice u Srbiji sve više gube nevinost i stupaju u seksualne odnose već sa 11-12. godina, dok se pojedine nešto starije od 14-15 godina hvale i nadmeću koja ima više partnera, zaštitu ne koriste, a mnoge su već zakačile određene polne bolesti, upozoravaju stručnjaci.

Sve ovo je i jedan od razloga uvođenja imunizacije vakcinom protiv humanog papiloma virusa (HPV). Cepivo se stoga preporučuje kod dece starije od devet godina, odnosno pre prvog seksualnog odnosa, a prvenstveno kod učenika sedmih razreda osnovnih škola.

Ginekolog dr Vanja Milošević ističe da lekari primećuju da se prag godina za stupanje u seksualne odnose spušta, kao i da deca sve ranije stupaju u odnose bez zaštite.

Opasan i za devojčice i za dečake

HPV izaziva rak grlića materice i penisa

Uzročnici pojave kondiloma su virusi, tj. velika grupa virusa poznata kao HPV virusi, kojih ima više od 130 tipova. Nekoliko sojeva HPV virusa direktan je uzročnik karcinoma grlića materice, a sve češće i karcinoma anusa, penisa i glasnih žica. HPV se prenosi seksualnim putem, čak i blagim dodirom dve površine, kao i vertikalnom transmisijom sa majke na dete, gde novorođenče prilikom porođaja često biva inficirano i dobija laringealne papilome (kondilomi u grlu).

- Imamo i mnogo više mladih žena koje prekidaju trudnoću. Imamo epidemiju kondiloma, epidemiju svih genitalnih infekcija jer nema upotrebe prezervativa. Možda bi jedino rešenje bilo da se seksualno vaspitanje uvede kao obavezan predmet u srednje škole, ali i u osnovne! Ne možemo da očekujemo ništa drugo kada je u celom društvu takva situacija. Reklamira se sve što nije vredno - upozorava dr Milošević i dodaje:

- Šta drugo da očekujemo kada nam televizije i mediji propagiraju blud i razvrat! Devojčice sa 14 hoće da izgledaju kao da imaju 28, uzori su im starlete, žene fudbalera, polupevačice.

Kaže da su posledice ranog stupanja u seksualne odnose, pre svega, psihološke, ali i da se deca mogu sresti i sa neželjenom trudnoćom, HPV virusom, genitalnim infekcijama...

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da je zabrinjavajuće koliko se brzo spušta granica za stupanje u seksualne odnose i da deca od 13 godina već uveliko imaju odnose:

- To je mnogo rano, oni nisu psihički spremni, sveli su to na čisto fizički čin. Svemu tome doprinose i društvene mreže! Imao sam pacijentkinju od 13 godina koja je već stigla da zaradi genitalni herpes. Za njih je blam ako nisu stupili u odnose, rade to čak i na „drugarskoj osnovi“ u školskim toaletima. Nadmeću se ko će da ima više partnera, posebno na ekskurzijama.

Važnost HPV vakcine

Devetovalentna, najkvalitetnija HPV vakcina je od juna u upotrebi u Srbiji o trošku RFZO

SZO navodi da je to jedna od najbezbednijih vakcina

Do sada je vakcinisano više od 17.000 mladih uzrasta od devet do 19 godina. Oko polovine je dobilo dve doze, ostali tri doze

Srbija je na petom mestu u Evropi po broju obolelih i smrtnih slučajeva od karcinoma grlića materice

U Srbiji tokom 2020. godine od raka grlića materice obolelo 1.087 žena, dok su bitku sa ovom bolešću izgubile 453 žene

Primena vakcine zahteva saglasnost roditelja za svu decu od devet do 14 godina, a od 15. godine dete može samo da se samo izjasni

Vakcina je namenjena imunizaciji devojčica i dečaka od devet do 19 godina, najbolje pre stupanja u seksualne odnose

Deci uzrasta do 14 godina daje se u dve doze sa razmakom od šest meseci, a nakon navršenih 15 godina života daje se u tri doze, na svaka dva meseca

Australija je o trošku osiguranja uvela HPV vakcinu za devojčice 2007. Već u periodu od 2008. do 2012. učestalost kondiloma se smanjila za 61 odsto, a u poslednjih 10 godina za 90 procenata

On napominje da se zbog ovoga i spustila granica davanja HPV vakcine:

- HPV virus može kasnije da bude uzročnik karcinoma grlića materice kod devojčica, a kod dečaka može da bude uzročnik karcinoma penisa.

Dr Milićević ističe da je neophodno da se deci priča o polnim bolestima, kao i o zaštiti tokom odnosa:

- Roditelji moraju upozoravati decu o opasnostima ranog stupanja u odnose, važno je i da se devojčice na vreme javljaju ginekologu, u koga će imati poverenja. Taj problem je počeo da se spušta na pedijatrijski nivo, deca se žale pedijatrima pre nego roditeljima. Devojčice misle da ne mogu da ostanu trudne, a o kontracepciji ne znaju ništa!

Autor: