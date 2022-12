SNEG, SUSNEŽICA I LEDENA KIŠA! Srbija osvanula sa NULOM u većini predela - U toku dana porast temperature!

U noći između srede i četvrtka padaće kiša u većini predela, ali ponegde i susnežica i sneg. U četvrtak oblaci odlaze na istok, a tokom dana toplije i pretežno suvo sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala.

Samo je ujutru moguća slaba kiša na jugostoku Srbije, a krajem dana i u noći ka petku novo naoblačenje na zapadu i severu Srbije donosi kišu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 12°C, a sau Timočkoj Krajini svega 2°C. Kasnije uveče počinje kiša na krajnjem zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 1°C do 9°C.

Autor: