ZA PEČENJE 30.000 DINARA! I mrsna slava je postala luksuz - neke namirnice su i do TRI PUTA skuplje

Ove godine, sa svim poskupljenjima koja su nas zadesila, slavljene slave postalo je pravi luksuz. Pojedine namirnice su, kažu domaćini, i tri puta skuplje nego prošle godine.

Na vrhu liste su poskupljenja su meso i riba. Tako je svinjsko pečenje, juneće meso za čorbu i razne vrste riba poskupelo pomenutih tri puta, tj. ako je pečenje za jedno okupljanje koštalo 10.000 dinara, ono sada košta 30.000. Skuplji su i hleb, povrće, torte, kolači, piće...

Mrsna slava

Mrsna slava je važila za mnogo povoljniju u odnosu na posnu, ali to se izgleda promenilo.

M.M. je sa uporedila troškove za pripremu svoje krsne slave ove godine sa prošlogodišnjim, a razlika je za ne poverovati.

- Prva stavka na mom spisku je meso. Prošle godine smo za praseće pečenje, dakle za samo meso i pripremu, platili 10.000 dinara. Ove godine, praseće pečenje nas je koštalo čak tri puta više, dakle 30.000 dinara. Juneće meso bez kostiju, za kuvanje, me je prošle godine koštalo 7.000 dinara, a ove godine opet skoro trostruko 20.000 dinara, navodi M.M.

Sa druge strane, kako dodaje, osetno su skuplje i ostale namirnice, ali ne u toj meri.

- Paprika za salatu je prošle godine bila 150 dinara, a ove godine 250 dinara. Ren smo plaćali 300, ove godine 500. Hleb nas je koštao od 25 do 40 dinara, a ove 65, ulje 120 dinara, sada 220, nabraja sagovornica.

Ona je istakla i da oni svake godine naručuju 4 torte od poznanice koja ih pravi.

- Do sada su one bile 2.500 dinara po torti, a ove su hiljadu dinara skuplje. Slatki program nas je ove godine koštao čak 14.000 dinara.

Ona je sa nama podelila i čitav spisak namirnica i troškova u koje je svrstala i obaveznih 2.000 dinara za popa.

Posna slava

Kako je riba ključna namirnica svake posne trpeze, i računanje troškova spremanja iste se uglavnom vrti oko nje.

U Srbiji se na posnim slavama najčešće sprema za to najčešće koristi šaran. Njegova cena po kilogramu na beogradskim pijacama ove godine iznosi i do 800 dinara. Pastrmka je neznatno jeftinija, košta 700 dinara za jedan kilogram, dok je za oslić potrebno izdvojiti od 450 do 550 dinara. U unutrašnjosti Srbije je moguće naći šarana za 700 do 750 dinara, negde čak i 680 dinara po kilogramu.

Kako priča G.M. ona je za slavu, gde je bilo 25 gostiju, uzela 30 kilograma različite ribe.

- Riba je ubedljivo najskuplja stavka ove godine, priča ona dodajući: "Kupila sam i malo šarana, morske ribe, fileta oslića, tunjevine... Sve ukupno me je riba izašla nešto iznad 20.000 dinara."

Ako pogledamo aktuelnu ponudu trgovačkih lanaca, što se tiče morske ribe, losos je pravi luksuz sa cenom od 2.499 dinara za kilogram fileta, kako glasi ponuda. Orada i brancin se kreću oko 1.099 dinara do 1.199 po kilogramu. Ove godine 500 grama smrznutih fileta oslića u marketima ide i do 800 dinara. Ako se odlučite da dodate ovu ribu na meni, recimo 3 kilograma, koštaće vas skoro 5.000 dinara. Tunjevina se često stavlja u posnu sarmu ove godine je posupela i teško ju je naći ispod 200 dinara po konzervi, dok su tunjevine poznatih brendova dostigle cenu i 699 dinara za 160 grama!

G.M. dodaje da je na svom računu osetila i višu cenu drugih namirnica.

- Kada uporedim sa prošlogodišnjim cenama pirinča, one su više oko 25 odsto. Kilogram sam plaćala 500 dinara. Više sam platila i krompir i pasulj, na primer kilogram pasulja je 200 dinara skuplji na pijaci nego prošle godine, kao i pirinač sad se prodaje za 500 dinara.

Što se slatkog programa tiče, ona navodi da se ona ove kao i prethodnih godina odlučila da poruči sitne kolače.

- Cena kod žene od koje kupujem je od 1.500 do 2.000 dinara u zavisnosti od kvaliteta. Mi smo do sada poručivali 5 kilograma, što znači da nam je ove godine trošak 10.000. Da sam te kolače pravila sama koštali bi me mnogo više, zaključuje ona.

