Da li spondiloza kičme može biti uzrok glavobolje? Jovićević za Pink otkriva kako se možemo rešiti bolova (VIDEO)

Vladan Jovićević, direktor Doma zdravalja West Medic izjavio je za Pink da spondiloza može biti uzrok glavobolje.

- Spondiloza je ekvivalenta degenerativne promene. Jeste u suštini najčešće vezana za godine starosti, odnosno proces degerativnih promena je prirodan proces starenja . On može biti iz raznih razloga ubrzan, pa zato dolazi do problema koji se ranije javljaju, znači loši položaji, padovi, povrede, raznorazne promene na diskusima, sve to uzrokuje određene promene na košteno-zglobnim zonama i onda se javlja nešto što se zove degenerativna promena, što je u suštini negde narod preveo i krstio kao spondilozu - naveo je Jovićević.

O razlozima zašto dolazi do ovih promena u vratu i kičmi Jovićević navodi:

- Jednostavno postoje ti prostori, kao male rupice na svakom pršljenu, od 6,7 pršljena dole pa gore prema famoznom atlasu, odnosno prvom vratnom pršljenju, kroz kooje prolaze vertebralne arterije koje prktično snabdevaju zadnju polovinu glave, odnosno mozga sa krvlju čime do mozga dolazi kiseonik koji je primarna hrana za mozak. U trenutku kada iz bilo kog razloga ta cirkulacija bude ugrožena, umanjena, a to je ili zbog promena koje negde te prostore malo smanje, ili zbog pomeranja koja često mogu da nastanu u poziciji vrata i kičme, ili zbog napetosti mišića, grča koji se javlja iz bilo kog razloga, dođe do samanjenja cirkulacije odnda je glavobolja koja se tada javlja, koja je načešće tenziona, potiljačna je u stvari glad za kiseonikom.

On je dodao da je ovde najveći ključ da ljudi prepoznaju da imaju uvodni problem.

- Ako se budite ujutru sa napetošću, ako u toku dana krenete da se bavite bilo kojom aktivnošću i počenete da osećate taj pritisak napetost i nije vam jasno šta je, u tom trenutku su to mala upozorenja i najčešće niko ne obraća pažnju, retko ko to reši nekim medikamentima, ali suštinski ljudi trpe dok ne dođe do još gore faze. Šta je kod ovih stanja najgore, to je da se smanjuju kognitivne sposobnosti, odnosno ljudima pada koncentracija, jednostavno više ne mogu da obavljaju onaj nivo intelektualne aktivnosti kao što su to mogli ranije - objašnjava Jović.

Prema njegovim rečima postoji relativno lak na čin da se ovi problemi reše.

- Šta su ciljevi, ono šti imamo kao uvodni osećaj, ondosno ono što ljudi osećaju u tom trenutku, treba im to otkloniti. Moramo da vratimo pokret, kroz rasterećenje, spinalnu dekopresiju, kiropraktiku, vežbe ... moram da se bavimo time da vratimo pokret. Čim se pokret vrati dođe do naglog poboljšanja zato što se olakša ta cirkulativna aktivnost - kaže Jovićević.

Onog trenutka kada se oslobodimo tenzije, glavobolje i napetosti, degenerativni problem neće nestati, on će i dalje nastaviti da stvara probleme, navodi Jovićević.

- Pacijenti moraju da vode računa o tome, da vežbaju. Pokret, pokret, kontrola, terapije, ne trpite, ne može se lekovima ovo sve kanalisati. Svi pacijenti moraju da shvate kada treba da se obrate i zašto se obraćaju - dodaje on.