Nikad više kazni za prekršaje, a vozači opet divljaju! Stručnjaci traže kazne prema zaradi: Ko ima veću platu, treba više i da plati!

Od početka godine policija je izrekla više od milion i 130.000 saobraćajnih kazni a oko pola miliona izrečeno je zbog prebrze vožnje.

Podneta je 181 hiljada prekršajnih kazni za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, 57 hiljada vozača je kažnjeno za vožnju pod dejstvom alkohola, a 2.450 zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

- To je veliki problem koji nam se dešava. Sećate se samo situacije da smo imali vozača koji je imao preko 60 prekršajnih prijava i izazvao nezgodu sa smrtnim posledicama. Ono što je definitivno i zaključak MUP-a je da možda kazne treba izmenom zakona o bezbednosti saobraćaja promeniti, tj. da budu malo rigidnije - izjavio je pukovnik policije Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije.

On je dodao da je svaka druga nezgoda posledica prebrze vožnje, a u svakoj šestoj nesreći u kojoj je bilo poginulih vozač je bio pod dejstvom alkohola.

Manje saobraćajki, više poginulih



S druge strane, značajno je manje saobraćajnih nezgoda i povređenih lica a znatno više smrtno stradalih u njima, rekao je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković.

Do sada je broj smrtno stradalih u saobraćaju ove godine dostigao 518 lica, što je za 37 više nego u 2021. godini.

Naveo je da je povećanje broja smrtno stradalih u saobraćaju u svim kategorijama, osim kod pešaka i bicilista, te da je stradalo 34 vozača i putnika više nego u 2021. godini.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić kaže za 24sedam da to što je napisano više od milion kazni samo znači da policija vrši detaljniju kontrolu.

- Tu nema nikakvih drugih promena. A što se tiče toga da je broj saobraćajnih nesreća smanjen, a broj smrtnih slučajeva povećan, to znači da su u tim nezgodama teže posledice - kaže Vujanić.

Profesor kaže da nije brza vožnja ta koja dovodi do nesreće.

- Brzina nema nikakve veze sa uzrokom nezgode. Prvi najčešći uzrok je iznenada nastala opasna situacija. Naprosto, istrči neko na kolovoz, ili se ne zaustavi na "stop" i stvori iznenada opasnu situaciju bez ikakvog razloga. Drugi uzrok je nepažnja, kao i pogrešno sporazumevanje. Ja blicnem i to znači "stani", a on protumači da treba samo da prođe. Još jedan uzrok je otkaz sistema. Recimo, pukne kočnica ili se pokvari semafor, neko ukrade saobraćajni znak... - kaže Vujanić i dodaje da brzina samo doprinosi da nastane nezgoda, ali nije glavni uzrok.

Na pitanje da li bi broj prekršaja bio smanjen ako bi se povećale kazne, Vujanić je objasnio kako bi trebalo promeniti sistem kažnjavanja.

- Recimo, povećate kaznu za parkiranje na 50.000 dinara. Prekršaj napravi čovek kome je penzija 25.000 dinara. Šta ćemo sad? Da li da mu uzmete kompletne dve penzije da nema za hleb, zato što je pogrešno parkirao. A onda imate nekog biznismena, vi mu kažete kazna 50.000 dinara, a on izvadi 60.000 i kaže evo izvedi na večeru nekog... A da bi kazna imala funkciju, ona prvo mora biti represivna. Da osetiš da si kažnjen. Onda mora biti preventivna da te odvrati da to radiš. A treće, mora biti vaspitna, a to je da promeniš svoj stav o tome. Ali ne i drakonska! - objašnjava Vujanić.

Kazna dva odsto od plate

On je objasnio da bi trebalo primeniti sistem kakav postoji u nekim evropskim državama, a to je da je kazna srazmerna primanjima kažnjenog.

- U Švajcarskoj je vozio oko 300 na sat na auto-putu, a kažnjen je sa 280.000 švajcarskih franaka jer im je kazna proporcionalna primanjima. To bi bilo u redu. Kada bi vam rekli da je kazna za parkiranje dva odsto od primanja, onda ovaj ko ima 25.000 dinara bi platio 500 dinara, a ovaj ko ima dva miliona bi platio 400.000 dinara! - kaže Vujanić.

On je uveren da je u Srbiji moguće ovo sprovesti, ali da mora da se promeni zakon.

- Kada pričaju o tome koliko su kazni i para naplatili zašto nije bolja bezbednost? Pa, zato što to nije način na koji treba raditi. Da bi kazna imala funkciju ona mora biti neprihvatljiva za onog ko se kažnjava. Tako, recimo, u Americi ako baciš pikavac kroz prozor automobila u vožnji, kazne te tako da osam dana skupljaš pikavce po auto-putu osam sati dnevno. I sad to će da pogodi isto i onog ko ima sto miliona i onog ko ima 10 hiljada dolara. Ali neće mu pasti na pamet da tako nešto ponovi! - objasnio je Vujanić.

