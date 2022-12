Ministar Ružić izneo KONKRETNE PREDLOGE za suzbijanje nasilja u školama: Jedna od opcija povećanje novčane kazne za roditelje

Ministar prosvete Branko Ružić istakao je da su u pripremi značajne promene koje mogu dovesti do prevencije suzbijanja nasilničkog ponašanja u školama.

Kako navodi jako je važno da se više govori o pozitivnim pimerima nego o negativnim, te da će ceo proces zahtevati određenu proceduru i vreme da se ona sprovede.

- Problem je društvo. Moramo da povedemo računa o modelu nasilja. Postoje četiri vrste nasilja: digitalno, psihološko, fizičko i verbalno nasilje. Kada bi pojačali vaspitni rad, u ranijem nivou mislim da do fizičkog nasilja ne bi ni dolazilo - predočio je Ružić.

Kao jedan od najvažnijih predloga istakao je povećanje broja svih stručnih saradnika, ali i da ocena iz vladanja počne da ulazi u prosek od petog razreda osnovne škole i da učenici budu ocenjivani za vladanje kao i za sve predmete.

- Naravno da je potrebno izmeniti zakon. Ne menjaju se pravila u toku igre. Ono što možemo je da izmenimo pravilnike i time ćemo brže sprovesti sve te mere u skupštini u skladu sa procedurom - rekao je Ružić.

Veća kazna za roditelje

Ministar Ružić je podvukao i da postoje predlozi da roditelji budu sankcionisani.

- Imate izbegavanje da do toga dođe, tešku proceduru dokazivanja, zatim Centar za socijalni rad, neko se ispiše pre okončanog disciplinskog postupka i to je takođe tema ove radne grupe. Do okončanja vaspitno disciplinskog postupka, nećemo dozvoliti ispisivanje iz škole, predlog je i da na ispisnici piše koje su vaspitno - disciplinske mere predložene - rekao je Ružić i kao primer naveo situaciju u Trsteniku.

Upotreba mobilnih telefona posebno je važno pitanje, istakao je prvi čovek prosvete.

- U nekim školama se već sprovodi ova mera. Ukoliko je i donesemo videćemo da li će biti predložena. Ako uzmete telefon u toku časa je l' vama fokus pažnje na čas, ili na sadržaj u telefonu - kaže Ružić.

Kazne za roditelje učenika koji naprave neki od prekršaja sada iznose od 30.000 do 100.000 dinara, a prema rečima ministra postoji predlog i da se kazne povećaju.

- Jasno je definisano šta je krivično pravo i njime moramo da zaštitimo profesore i nastavnike. Treba staloženo, ali efetkno krenuti u rešavanje ovih problema - rekao je Ružić za Kurir.

