Porfirije: SPC temelj očuvanja identiteta srpskog naroda

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je danas da je, uprkos izazovima sa kojima se suočavala tokom svog postojanja, Srpska Patrijaršija bila i ostala ostala temelj na koje se postojano izgrađivao identitet našeg naroda i pravoslavnih Srba.

Govoreći da na naučnom skupu „Stogodišnjica vaspostvljenja Srpske Patrijaršije“ na Pravoslavnom bogoslovslovskom fakultetu, Porfirije je naglasio da nije reč samo o identitetu koja savremena nauka definiše kao lični, kulturni, socijalni, psihološki, državni, nacionalni, politički ili bilo koje druge vrste, jer je, kako je naglasio, ipak najvažniji duhovni identitet.

"On je koren, on je osnova jer čovek je u pravom smislu reči duhovno biće kome nije dovoljno samo materijalna perspektiva i biološko postojanje, nego je čovek duhovno biće kojem je potrebno koje ima potrebu za metafizičkim ukorenjenjem. Zahvaljujući takvom identitetu, ne samo da je čuvan vaskoliki pravoslavni srpski narod, već je to doprinosilo i još uvek doprinosi opstanku i naše prosvete, kulture pa čak i državotvornosti", poručio je poglavar SPC.

On ističe da je sve to nadahnulo arhijereje SPC da se, zajedno sa hiljadama Srba iz svih oslobođenih i ujedinjenih srpskih zemalja, saberu u Sremskim Karlovcima 12. septembra 1920. godine radi obnarodovanja ukaza o vaspostavljanju Pećke Patrijaršije i sabornom jedinstvu pravoslavnih srpskih oblasti u ujedinjenjenih u jednu autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu.

Porfirije je podsetio da je Sveti arhijerejski sabor SPC već 28.septembra izabrao uglednog arhijera tog vremena, mitropolita beogradskog Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene Patrijaršije, potvrdivši donetu odluku i na izbornom saboru 20. novembra,

Zatim je, dodao je Porfirije, Carigraska Patrijaršija odgovarajućim crkvenim aktom tomosom 19.februara 2022. potvrdila ujedinjenje viševekovnih pravoslavnih crkvenih oblasti kao kanonsko i opravdano, dok je naša pomesna priznata za stalno i zauvek kao sestrinska crkva svih autokefalnih pravoslavnih crkava.

"Stoga ovaj jubilej nije ništa drugo do blagosloveni povod za obnovu blagodeti u liturgijskom i bogoslovskom smislu kako u u SPC tako i u vasceloj sabornoj i apostolskoj crkvi od kraja do kraja vaseljene", poručio je patrijarh.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, izrazio je zadovoljstvo što će na tom skupu na naučnoj osnovi biti rasvetljen jedan od najdinamičnijih perioda naše novije istorije i teologije.

On je podsetio da se pre 100 godina, posle velikih stradanja, pobeda u Balkanskim i Prvom svetskom ratu, našem narodu dogodilo i intelektualno i duhovno oslobođenje.

"U pokretu obnove i jačanju nacionalnih institucija, tačno pre 100 godina stvorili su se uslovi za stvaranje jedinstvene Srpske patrijaršije, nasledinice one iz perioda od 14.-18.veka. U isto vreme snažan razvoj imao je i Univerzitet u Beogradu, čiji je jedan od osnivača Pravoslavni bogoslovski fakultet, zajedno sa Filolozofskim, Medicinskim, Pravnim i Tehničkim fakultetom", rekao je Đokić.

On je naglasio da sudbina Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta nije bila laka, posebno u periodu od 1952 do 2004. godine, kada je bio isključen iz sastava Beogradskog univerziteta, a za to vreme brigu o njemu preuzela je SPC.

Danas je, ističe, situcija sasvim drugačija, traje konkurs za nove stipendiste za najbolje studente završnih godina Bogoslovskog fakulteta, a osmoro kandidata tog fakulteta prošle nedelje primilo je doktorske diplome.

"Zajednički radi i povezanost dve temeljne nacionalne institucije, Univerzitet i SPC, ogleda se u razvoju teološke nauke kao integralnog dela društveno-humanističkog polja. Verujem da će ovaj fakultet u budućnosti biti jedna od okosnica našeg Univerziteta", poručio je rektor Beogradskog univerziteta.

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Zoran Ranković poželeo je dobrodošlicu svim učesnicima i gostima skupa.

Osmansko carstvo ukinulo je Pećku Patrijaršiju 1766. godine.

Od tada srpski pravoslavni narod živeo je u četiri države i podeljen u šest regionalnih crkava, koje su stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata u Slovenaca bile u jednoj državi, što je omogućilo da se sjedine i uspostavi Patrijaršija ujedinjene autokefalne pravoslavne crkve.

Na saboru u Sremskim Karlovcima, arhijereji SPC proglašavaju ujedinjenje SPC i njeno uzdizanje u stepen patrijaršije, što je tomosom prihvatila Carigradska Patrijaršija 19.februara 2022.