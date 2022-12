'NAGLE PROMENE TEMPERATURE SU OPASNE ZA OVU GRUPU LJUDI!' Dr Obradović upozorava šta obavezno da uradite - JEDNO ZAOBIĐITE!

Evo kako nagle promene temepratura utiču na zdravlje i ko bi trebalo posebno da obrati pažnju.

Nagle promene temperature tokom zimskog perioda mogu itekako da utiču na zdravlje. Temperaturne razlike od deset stepeni između dva dana mnogim hroničnim bolesnicima, ali i drugima ljudima znatno utiču na zdravlje.

Šta bi u tim trenucima trebalo da uradimo, gostujući u jutarnjem programu na Prvoj televiziji objasnila je doktorka Biserka Obradović.

"Poslednjih deset godina se susrećemo sa naglim vremenskim promenama. Više nemamo postepeni prelaz iz jednog godišnjeg doba u drugi, a isto tako u toku dana osetimo jako velike temepraturne razlike koje čak idu do 15 ili 20 stepeni", započela je doktorka i dodala da to najviše utiče na hronične i srčane bolesnike, asmatičare, one sa reumatskim tegobama, ali isto tako utiče i na mlade (pogotovo do 15 godina).

"Tada se javlja nesanica, razdražljivost, nervoza, bolovi u zglobovima. Vrlo česte su i upale sinusa koje dovode do glavobolje", objasnila je dr Obradović i istakla da nagle promene temeprature dovode do širenja krvnih sudova i do pada krvnog pritiska.

"Upravo u tim periodima može da dođe do infrakta, miokarda ili akutnog moždanog udara", upozorila je doktorka i savetovala da posebnu pažnju obratimo na redovan i san (od šest do osam sati) koji je preduslov za dobar imunitet, zatim unošenje dosta vitamina - svežeg voća i povrća. Takođe, ne treba da konzumiramo jaku i masnu ishranu, kao i da izbegavamo preteran unos kafe i energetskih napitaka.

"Vitamin D najviše podiže energiju, a pošto sada nemamo toliko sunca koji je prirodan izvor ovog vitamina, najbolje je da ga unosimo putem suplemenata", rekla je ona za kraj.

