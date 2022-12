JOŠ JEDNO UPOZORENJE RHMZ! Danas mogući pljuskovi u ovim delovima Srbije, a stiže i ZAHLAĐENJE! DONOSIMO I PROGNOZU ZA VIKEND!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U centralnim i južnim krajevima Srbije tokom dana će biti suvo sa sunčanim intervalima, a na severu i istoku povremeno kiša, a kasnije posle podne i uveče i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Uveče i tokom noći kiša i pljuskovi će se proširiti i na ostale krajeve. Tokom noći petka na subotu i u subotu očekuju se lokalni pljuskovi uz količinu padavina i preko 20 milometara za tri sata.

Duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata i olujni južni i jugoistočni, koji će tokom noći biti u slabljenju, a na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od tri do osam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije, od minus jedan do pet stepeni.

U Beogradu će posle oblačnog jutra sa kratkotrajnom kišom, tokom dana biti umereno oblačno, suvo, vetrovito i osetno toplije. Кratkotrajna kiša moguća je u večernjim satima, a tokom noći padavine će biti izraženije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko šest stepeni, najviša dnevna oko 17 stepeni.

RHMZ upozorava na pljuskove

"U toku večeri na severu i severoistoku Srbije, a tokom noći ka suboti i u subotu ujutru i u centralnim i zapadnim krajevima (uklјučujući i šire područje Beograda) lokalni plјuskovi uz količinu padavina i preko 20 mm za 3 h", navodi se u upozorenju RHMZ.

Hidrološko upozorenje

"Na Južnoj Moravi kod hidrološke stanice Mojsinje i na Limu kod hidrološke stanice Prijepolјe narednih 48 sati vodostaji će biti u većem porastu i kretaće se između granica redovne i vanredne odbrane od poplava. Na Ibru kod h.s. Raška narednih 48 sati vodostaj će biti u porastu i dostići će granicu redovne odbrane od poplava", upozorava RHMZ.

Danas toplije, za vikend novo zahlađenje

"U naredna dva časa pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima, na severu ponegde i grmlјavinom. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.



Danas vetrovito i osetno toplije sa maksimalnim

temperaturama od 5 °C u Timočkoj Krajini do 20 °S u zapadnoj i centralnoj Srbiji, a uz promenlјivu oblačnost kiša i plјuskovi sa grmlјavinom biće češći na području Vojvodine. Naoblačenje s kišom u subotu će se proširiti na sve krajeve, a uz nagli pad temperature kiša će tek ponegde preći u kratkotrajnu susnežicu ili sneg. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar. U nedelјu suvo i hladno, a početkom naredne sedmice malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području", najavio je RHMZ.

Autor: