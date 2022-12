NARODNA BANKA SRBIJE SAOPŠTILA: Evro danas 117,34 dinara

Zvanični srednji kurs je danas 117,3424 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije.

Tvrdi da dete četvrti razred u školi u Čačku, gde je upisano, nije završilo, niti je 1. septembra pošlo u peti.

U Školskoj upravi u Čačku potvrdili su nam da je protiv majke, koja je zakonski staratelj (samostalni vršilac roditeljskog prava po izvršnoj presudi Apelacionog suda u Kragujevcu), pokrenut postupak.

- Pravo detetu na obrazovanje niko ne može da uskrati, a Školska uprava se ne bavi razlozima zbog kojih dete ne pohađa nastavu - rekla je Slađana Parezanović, načelnica Školske uprave.

Oba roditelja s kojima smo razgovarali iznela su brojne međusobne optužbe, a jedino u čemu se slažu je da institucije odugovlače i ne rade svoj posao valjano.

- Od juna, kad je otac protivpravno zadržao dete, mogu da se s njim čujem i vidim samo kad on to dozvoli, a to su retke situacije. Postoje dva izvršna rešenja suda po kojima je dete moralo po hitnom postupku biti vraćeno, ali nijedno nije sprovedeno. Nemajući rešenje ili znanje kako ovo da se reši, jedna socijalna radnica mi je čak predložila da i ja otmem sopstveno dete, što je potpuno suludo. Apsurd je da čekam prijavu od škole iako sam ih još 1. septembra pismenim putem obavestila o čitavoj situaciji - rekla je očajna Čačanka, koja tvrdi da se u ovom trenutku vodi više desetina postupaka pred sudovima, tužilaštvima, nadležnim centrima za socijalni rad, te da se situaciji ne nazire kraj.

Otac deteta, s kojim smo imali ne baš prijatan razgovor, složio se da čitav postupak predugo traje. On je u više navrata upozorio našeg reportera o zakonskoj obavezi medija da su isključeni iz svakog događaja koji se tiče seta porodičnih zakona, pritom govoreći novinaru detalje celog slučaja, čak je nudio i medicinsku dokumentaciju deteta, video-snimke i fotografije iz ovog megalomanskog procesa.

- Dete je u kratkom periodu bilo na oko 20 različitih veštačenja, razgovora i susreta sa stručnjacima koji treba da daju doprinos da se ovaj slučaj u interesu deteta što pre okonča. Međutim, to se do danas nije dogodilo. Jasno je da je ovakva situacija teška i stresna za dete. Što se tiče nastave, dete po rešenju Ministarstva prosvete pohađa školu - rekao je otac, koji je u nastavku dana novinaru Kurira, kao i redakciji slao preteće mejlove.

Zašto ovaj postupak ovoliko dugo traje pitali smo centre za socijalni rad u Čačku i Požegi, koji su nadležni za ovaj slučaj. Branimirka Radosavčević, direktorka čačanske ustanove, rekla nam je da pitanje moramo dostaviti mejlom, a da će ga oni proslediti resornom ministarstvu, pa ako im odobre - dobićemo odgovor.

