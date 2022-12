'ZA PAR SATI STE TOTALNO BOLESNI' Epidemiolog Predrag Kon: KORONA I GRIP NAPADAJU ZAJEDNO TOKOM ZIME!

Epidemiolog dr Predrag Kon pričao je o sezonskom gripu, koroni i nošenju maski.

Epidemiolog Predrag Kon govorio je o sezonskom gripu i korona virusu, koji svakodnevno i dalje odnosi živote u Srbiji. Broj slučajeva je značajno manji nego prethodnih meseci, ali to ne znači da bi trebalo da se opuštamo zbog čega Kon i dalje nosi masku.

Sezonski grip registrovan je u Srbiji ali je njegova aktivnost trenutno niska, za razliku od drugih zemalja u Evropi. Visoka aktivnost zabeležena je u Rusiji, a grip je opasan jer nastaje naglo za razliku od svih drugih respiratornih infekcija, pa i kovida 19.

"Vi ste kod gripa u roku od nekoliko sati totalno bolesni. Kod kovida nije takva situacija. On počinje polako, pa se tek pogorša peti, šesti dan, tako je bilo u početku. Međutim, sad je i tu došlo do promene, skratio se period inkubacije. Evolutivno se sve menja. Vrlo je bitno da prođe još ova zima i onda ćemo na proleće videti kakva je situacija. Već smo pametniji, već vidimo da se ništa značajno nije desilo prilikom prelaska sa južne na severnu hemisferu. Ali, i dalje pratimo situaciju", kaže Kon.

Upitan o tome da li je korona postala samo respiratorna infekcija ili ima razloga da strepimo od rasta broja obolelih odgovara da je trenutno u Srbiji prisutan samo omikron sa svojim podvarijantama koje izazivaju lakše kliničke slike.

"Na našoj teritoriji nema ništa drugo sem omikrona i on se praktično raspršio - sad ima 48 raznih podvarijanti i subvarijanti i linija tog omikrona. Kod nas dominira taj BA5, preko 60 odsto, prisutan je i BA2 do 3 odsto, a podvarijante tog BA5 je sve ostalo", objašnjava gost Beogradske hronike.

Na pitanje postoji li mogućnost da istovremeno dobijemo grip i koronu odgovara potvrdno.

"Ali se ništa posebno do sada nije desilo kad bi se to utvrdilo. Vrlo slično se leče. Osnovna stvar je mirovanje i simptomatska terapija uz antivirusnu terapiju", objašnjava Kon, a upitan zašto i dalje nosi masku odgovara da na taj način štiti sebe i ljude oko sebe.

"Ja više nemam nameru nikom da dajem signale, i ja ovo nosim zato što štitim prvenstveno sebe i ljude oko sebe. U svim situacijama gde postoji veći broj ljudi i gde ste u zatvorenom prostoru u toku zime zaista postoji mogućnost respiratorne infekcije. Mi smo se tome naučili kad je korona u pitanju, a to inače važi i za sve ostale respiratorne infekcije. Mi trenutno imamo u cirkulaciji grip i to AH1, AH3 i B, on jeste u niskom nivou, intenzitet aktivnosti je vrlo nizak još uvek ali to ne znači da neće porasti", objašnjava Kon.



