DANAS ZAHLAĐENJE! Posle prolećnih 20 stepeni SLEDI VREMENSKI ROLERKOSTER - Očekuje se i kiša!

U noći između petka i subote kiša u većini krajeva. U subotu zahlađenje stiže na sever Srbije, a do kraja dana se širi ka jugu. Biće oblačno sa kišom koja na severu i zapadu može preći u susnežicu i sneg popodne i krajem dana. Biće malo snežnih padavina i svega par cm snega. Temperatura će biti u padu, pa se maksimalna očekuje na početku dana, posle ponoći ili ujutru u mnogim krajevima, a minimalna temperatura uveče.

Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale i u daljem porastu. Jutarnja temperatura od 4°C do 11°C, popodnevna od 2°C na severu do 16°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura biće osmotrena kasno uveče od -1°C na severu do 8°C na jugu Srbije.



Beograd: U subotu zahlađenje sa kišom koja krajem dana prelazi u kratkotrajnu susnežicu i sneg. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura na početku dana, u ponoć oko 12°C i u padu: ujutru u 7h oko 8°C, a popodne oko 3°C. Minimalna temperatura uveče oko 2°C. Uveče slab sneg koji brzo prestaje. Temperatura u 22h oko 2°C.

