U beogradskoj Galeriji Novembar predstavljeno je treće izdanje priručnika za roditelje i vaspitače „Deca uče od nas“, autorke Bojane Stanković

„Ono što inače unazad već deset godina, kao direktor Predškolskih ustanova, savetujem roditelje jeste jedna rečenica: Svako dete se rodi sa podjednakim mogućnostima za razvoj potencijala."

Važno je posvetiti se detetu u prvom sedmogodišnjem ciklusu koji se ne može nikada ponoviti, jer u tom ciklusu deca razvijaju i do 80 odsto svojih sposobnosti, interesovanja i usvajanja navika, bile one dobre ili loše. Ono što se tada propusti, teško može u kasnijim ciklusima da se nadomesti - svako dete je talentovano za nešto, i samo je važno da prepoznamo za šta su talentovani i da to podržavamo, rekla je Bojana Stanković.