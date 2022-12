SMETA IM POSNA TRPEZA: Objava na društvenim mrežama napravila haos - Da nećete možda pile da ti ispečem?!

Pojedini ljudi u Srbiji odbijaju poziv prijatelja na slavu i to samo zato što će biti služena posna hrana!

- Pozoveš nekog na slavu i on ti kaže "Ja neću doći, posno je, ja to ne jedem." Pod 1. Da ne očekuješ da ti ispečem pile? Pod 2. Ako dolaziš samo da se najedeš, nemoj - napisala je jedna devojka na Tviteru.

Mnogi korisnici ove mreže ostali su šokirani.

- Meni je sestra jednom rekla: "Došla sam da ispoštujem." Rekoh joj: "Nisi ni morala" - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini smatraju da je takav potez gostiju nepristojan.

- Taj ko je pozvan ako poštuje prijatelje će doći pa taman ostao gladan ako baš "to ne jede", pogotovo na slavu. Uostalom, otkud on zna šta će biti za jelo? Može to sve da bude prste da poližeš? - dodala je jedna korisnica Tvitera.

Mnogi su naveli da ljudi često dolaze na slavu samo zbog jela.

- Na slavu, bilo mrsnu ili posnu, se ne dolazi zbog jela i pića. Slava je sećanje na sveca/svetiteljku i žrtvu koju su poneli - dodaje se u jednom od komentara.

