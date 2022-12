TEMPERATURA PADA NA MINUS SEDAM! Stiže veliko zahlađenje, a evo da li će biti i snega

Kada se atmosfera poigra sa vremenskim (ne)prilikama i pomeša godišnje doba, a vreme usred decembra bude kao tokom aprila, dobijemo 20 stepeni - zimi.

Do kraja dana hladni front i zahlađenje stići će i do juga Srbije, uz pad temperature za desetak stepeni i uz skretanje vetra na jak severozapadni.

Posle podne na severu Srbije očekuje se prestanak padavina, dok će u ostalim predelima biti slabe kiše, na planinama pred kraj dana ona bi prešla u sneg, ali se prestanak padavina do večeri i tokom noći očekuje u svim predelima, tako da se ni na planinama neće formirati značajniji snežni pokrivač, kaže meteorolog Đorđe Đurić u najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

- U nedelju suvo i hladno, ujutro na severu i na zapadu uz mraz. Jutarnja temperatura od -5°C na severu do 5°C na jugu Srbije, u Beogradu -3°C, maksimalna dnevna od 1°C na severu do 7°C na jugu Srbije, u Beogradu do 3°C - prognozira Đurić.

