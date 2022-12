NEMA LISTA ČEKANJA Nove metode na Klinici za endokrinu hirurgiju: Revolucija u operaciji štitaste žlezde

Na Klinici za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije urađene su prve operacije paratiroidnih žlezdi u regionalnoj anesteziji. Tokom operacije pacijent je svestan, komunicira sa lekarom i medicinskim osobljem, dok je ujedno i postoperativni tok kraći. Ovakve operacije su apsolutni trend u Americi, a sada su dostupne i kod nas.

Naime, zahvaljujući najmodernijim aparatima koje posedujemo, ali i novoj zgradi UKCS koja je u funkciji skoro devet meseci, otvorile su se brojne mogućnosti za lečenje pacijenata prateći svetske trendove. Tako je ujedno i na Klinici za endokrinoj hirurgiji, načinjena i prva radio frekventna ablacija nodusa u štitastoj žlezdi, gde se pomoću posebnog uređaja i igala pod dejstvom toplote nodusi u tiroideji tope, a što može nekada biti zamena za hirurško lečenje a ne zahteva boravak pacijenta u bolnici duže od nekoliko sati.

Direktor Klinike za endokrinu hirurgiju prof.dr Vladan Živaljević objašnjava koji su benefiti novih procedura, koje omogućavaju kraći boravak u bolnici, ali i ujedno predstavljaju olakšanje za one pacijente koji nisu kandidati za anesteziju, a neophodna im je operacija.

-Ova procedura može da se radi kod onih pacijenata kod kojih planiramo jednodnevnu hirurgiju, kod lakših pacijenata koje bismo istog dana operisali i pustili kući. To je prva grupa. Druga grupa pacijenata kod kojih se rade takve operacije su baš oni koji su najteži pacijenti, kod kojih bi izlaganje opštoj anesteziji povećalo rizik od same opšte anestezije. Postoje pacijetni koji uopšte ne mogu da prime opštu anesteziju zbog mišićnih relaksanata i onda je rešenje regionalna anestezija – objašnjava profesor Živaljević.

Takođe, na Klinici za endokrinu hirurgiju krenulo se i sa primenom minimalno invazivnih videoasistiranih operacija štitaste žlezde, pomoću posebnih kamera i optike, koje omogućavaju manju traumu tkiva, rad u dobro osvetljenom i uveličanom operativnom polju na ekranu, čime se smanjuje rizik od operativnih komplikacija.

-Tokom operacija može postojati opasnost od povrede nekog nervnog živca, ovako dok pričamo sa pacijentom tačno znamo da li je došlo do povrede, i ujedno na taj način kontrolišemo da ne povredimo živac. Ovo je metoda koju apsolutno Amerikanci forsiraju – kaže profesor Živaljević.

Broj obolelih od štitaste žlezde verovatno da nije u porastu, smatra naš sagovornik, jer se sada češće otkrivaju promene zbog savremene dijagnostike.

-Danas gotovo svaki dom zdravlja pa i svaka ambulanta ima ultrazvuk pa se mnogo češće otkrivaju promene u štitastoj žlezdi nego što je to bilo ranije. Pacijent koji ima nodus u štitastoj žlezdi, recimo, ne treba da se plaši, to nije uopšte tako retko, za razliku od karcionoma štitaste žlezde koji se zaista javljaju retko. Svako ko oseti simptome treba da se javi doktoru, koji će sprovesti odgovarajuće procedure od pregleda, ultrazvuka, biopsije, a onda se selektuju oni pacijenti koji su kandidati za operaciju – objašnjava profesor.

Nodusi najčešće nisu opasni, ali da bi se procenilo da li nose neki rizik, neophodno je uzeti podatke iz anamneze, gde se radi fizikalni pregled, zatim se utvrđuju karakteristike nodusa, odrede se tumorski markeri, uradi se biopsija, a zatim sledi odluka.

-Ako recimo imamo hormone koji su u redu, to nam samo govori da je funkcija žlezde dobra ali nam to ne govori da li je nodus u štitastoj žlezdi maligni ili benigni. Promene u štitastoj žlezdi mogu biti u smislu poremećaja funkcije i prisustva tumora, i te dve stvari nisu međusobno povezane. Tumor se otkriva pre nego što se jave bilo kakvi simptomi zahvaljujući tome što je bolje razvijena dijagnostika, jer ako već postoje simptomi onda je to nešto što je već značajno komplikovanije i za pacijente i za hirurge. Ako već ima simptome, u smislu promuklosti, otežanog disanja, gutanja, onda to može biti znak da je bolest uznapredovala, zato kažemo pacijenta treba operisati pre nego što se jave simptomi – dodaje profesor Živaljević.

Takođe, od velikog značaja je i to što sve navedene nove procedure na Klinici za enodkrinu hirurgiju sprovode mlađi ali veoma stručni hirurzi, tako da, prema rečima lekara, endokrina hirurgija u Srbiji ne treba da brine za svoju budućnost.

-Prelazak u novi prostor nije ponudio samo boravak pacijentima u do sada neviđenim uslovima već i rad celokupnom medicinskom osoblju u ne samo novim već i najsavremenije opremljenim uslovima. Odlična opremljenost omogućila je da se u Klinici za endokrinu hirurgiju započne sa sprovođenjem novih procedutra koje do sada nisu rađene – zaključuje profesor Živaljević.

Godišnje se na Klinici za endokrinu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije uradi oko 800 operacija i više od osam hiljada pregleda. Sada tri nove metode ulaze u standardne procedure, a liste čekanja ne postoje.

