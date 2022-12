JOŠ JEDNA USPEŠNA GODINA ZA 'POŠTU SRBIJE'! Đorđević: Planiramo još veće uspehe, ulaganja i digitalizaciju, kao i reorganizaciju firme! (VIDEO)

Kada su u pitanju rezultati u 2022. godini, Zoran Đorđević, direktor JP Pošta Srbije, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je zadovoljan, da će i ovu godinu završiti u plusu kao i prošlu, ali da ima prostora da se u narednim godinama naprave još veći rezultati.

- Prošle godine smo završili sa 30 miliona evra neto dobiti, a ove godine će biti isto tako, moža koji milion više. U suštini, ono što je bitno jeste da imamo plan. Sa jedne strane ulaganja i digitalizaciju, a sa druge, želimo da krenemo u reorganizaciju – rekao je Đorđević.

Kako kaže, u konstantnom je kontaktu sa ministrom finansija, u cilju inicijative da se javno preduzeće lagano transformiše u akcionarsko društvo, sa, kako kaže, namerom da postanu funkcionalniji.

- Akcionarsko društvo, oni koji se bave ekonomijom, znaju da lakše funkcioniše – rekao je Đorđević.

On je istakao da je fenomenalna stvar što je to najveća kompanija, a otežavajuća okolnosti je, kako dodaje, to što su razuđeni.

- Prisutni smo takoreći u svakom mestu, ima nas na 1534 lokacije u zemlji. Najgora stvar koja može da nam se desi jesu glasine. A njih uvek ima i šire ih oni koji nisu zadovoljni, ali kojih, na sreću ima malo. Želim da naglasim da prodaje i privatizacije neće biti – rekao je Đorđević.

Kako kaže, godine koje su protekle su bile godine kada Pošta nije napredovala i kada je bilo dosta stagnacija. Dodaje da u poslednje dve godine postoje opravdani razlozi za povećanje plata.

- Ne dugujemo nikome ništa, nemamo kredite i nismo zaduženo. Likvidnost nam je na normali, a imamo i one koji nama duguju i to dosta. Što se tiče samog poslovanja tu smo skroz stabilni – rekao je Đorđević.

On je rekao da je jako bitno da komuniciraju i da se zaposlenima daju u potpunosti istinite informacije o tome kako poslujemo.

- Moraćemo da uložimo u digitalizaciju i samu tehnologiju, kako bi mogli i dalje da napredujemo i dižemo plate. Ove godine smo omogućili osiguranje svih zaposlenih, potpune sistematske preglede za 15000 zaposlenih – rekao je Đorđević.

Đorđević je rekao da dele dve vrste nagrada, za najbolje radnike, i dodaje da od prošle godine radnicima omogućavaju apartmane na Kopaoniku za odmor.

