Ova ružičasta droga je prvo korišćena kao lek u Kolumbiji, pa kada su utvrdili da može da ima štetnost po zdravlje i da može da izazove jake halucinacije, on je tada i zabranjen, rekao je za PINK Milan Pekić, direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droge.

Jarko ružičasta droga iz Kolumbije koja je mešavina MDMA i ketamina postaje sve popularnija u Evropi. Na ulici se zove "tusi", a mediji i policija je zovu "ružičasti kokain" iako ne sadrži kokain. Sve češće ga zaplenjuje policija u Španiji, ali i na drugim mestima u Evropi.

Pekić je rekao da je ova droga u Kolumbiji prvo korišćena kao lek i služila je za podizanje libido. Dodaje da, kada su utvrdili da može da ima štetnost po zdravlje i da može da izazove jake halucinacije, on je tada i zabranjen.

- Međutim, narko tržište, odnosno ljudi koji zlouptrebljavaju i lekove i droge, našli su puteve da dodaju još neke supstance i da ga stave u upotrebu – rekao je Pekić.

Kako kaže, koriste ga tamo gde su velika okupljanja mladih ljudi i turistička mesta.

- Za sada, koliko imam informacije, nije stigla do Srbije – rekao je Pekić.

On kaže da se radi o legalnim supstancama koje se mogu naći na slobodnom tržištu, ali da se njihovim mešanjem i zloupotrebom može napaviti opasna droga.

- Oni mešaju supstacne i proizvode sintetičke droge. Problem je što se nađu tu i ljudi koji su neuki i koji ne znaju ni kolika je opasnost toga što prave u priučenim laboratorijama i onda ih daju mladim ljudima, posle čega ne retko može doći i do smrtnih ishoda – rekao je Pekić.

Kako kaže, još je gore što se više vrsta sintetičkih narkotika često meša i sa alkoholom.

- Cena je relativno niska, plus na to dodajte ove neuke ljude koji ih prave, to može biti jako opasno. Prodaju je kao određenu drogu, ali niko zaista ne zna kakve su sve hemijske supstanc unutra – rekao je Pekić.

Kako kaže, mladi ljudi u želji da učine prvod što boljim učine sebi mnogo toga lošeg i opasnog po zdravlje.

Ističe da unošenje sintetičkih droga ubija sive ćelije mozga koje ne mogu da se regenerišu.

- Dugotrajnim korišćenjem zdravlje se konstantno uništava i gubi se socijalna funkcija osobe – rekao je Pekić.

