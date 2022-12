OBJAVLJENA PROGNOZA DO NOVE GODINE! Stižu naoblačenje i padavine, a evo da li će biti SNEGA ZA PRAZNIKE

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da narednih dana možemo očekivati dominaciju anticiklona uz suvo i stabilno vreme i moguća je pojava dugotrajne magle i niskih oblaka.

Promena uz padavine i zahlađenje su mogući nakon 26. decembra.

- Narednih dana će jako polje anticiklona and našim delom Evrope uslovljavati suvo i stabilno vreme. Sa dominacijom statične atmosfere sve će češće biti pojava magle i niskih oblaka koji će se ponedge zadržavati veći deo dana ili ceo dan. U tim predelima će maksimumi biti oko nultog podeoka dok će se nad ostalim delom regiona do četvrtka kretati od +1 do +5, a zatim od +4 do +12 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Vetar će uglavnom biti slab, dok bi od drugog dela noći ka utoku do utorka posle podne u košavskom području na kratko bilo jakog, jugoistočnog vetra.

Minimumi će prvo biti od -7 do -2, lokalno oko -10 stepeni Celzijusa, dok će na jugu biti od +3 o +6 stepeni Celzijusa.

U drugom delu nedelje jutarnji mraz će oslabiti u trebao bi se kretati od -3 do +2 stepena Celzijusa.

- Oko 22. decembra bi sasvim oslabljen hladan front mogao doneti polazno naoblačenje, ali bi slabe kiše moglo biti samo ponegde nad jugozapadom regiona. Trenutno se mogućnost konkretnije promene vremena počinje nazirati oko 26. decembra kada ansamble članovi oba modela padaju, uz najavu zahlađenja i mogućih padavina – objavio je meteorolog i poručio da u ovom momentu nije moguće reći da li to znači da ćemo Novu 2023. dočekati u zimskom ambijentu, ali sa ovakvim trendom postoji određena verovantoća.

- Sve će zavisiti od toga kako će se sinoptika narednih dana ponašati. Do 26. decembra bez zime, osim “veštačke” ponegde u nizijama. Od snega nema ni traga, tako da će i najviše planine biti bez njega, a kako će ti predeli biti iznad inversnog sloja na planinama će često biti toplije nego u nizijama – kaže Marko Čubrilo.

