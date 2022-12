NOVO UPOZORENJE RHMZ-a! Upaljen i meteoalarm - Objavljena vremenska prognoza za naredne dane

Vremenska prognoza RHMZ-a predviđa nam uglavnom sunčano vreme, dok će na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini biti oblačno.

Ujutro će biti slab i umeren mraz, a na zapadu i jugu zemlje magla koja će se u pojedinim kotlinama i dolinama reka zadržati duže tokom dana.

Najniža temperatura od -8 stepeni do -1, a najviša od 1 stepen na istoku Srbije i u mestima gde ima magle, do 8 stepeni u centralnoj Srbiji.

RHMZ upozorava da će tokom jutra po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije magla smanjiti vidljivost na 500 do 800 metara.

Takođe, u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar sa udarima oko 20 m/s, koji će posle podne i uveče biti u slabljenju.

U Srbiji je upaljen i meteoalarm i to u Banatu zbog vetra, ali ponegde i zbog visokih temperatura za ovo doba godine.

Inače, na snazi je hidrološko upozorenje RHMZ-a. Naime, na Savi kod hidrostanice Šabac vodostaj će se narednih dana kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.

Vremenska prognoza za sredu

Ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Tokom večeri u Vojvodini naoblačenje ali će se zadržati suvo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na severu Srbije u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do 1 stepen, a najviša od 3 do 11 stepeni.

Vremenska prognoza za četvrtak

Ujutru mestimično slab mraz. Tokom dana prolazno naoblačenje ali će se zadržati suvo. Vetar slab, na istoku Srbije umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni.

Vremenska prognoza za petak

Ujutru mestimično slab mraz. Tokom dana pretežno vedro i toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 7 do 12 stepeni.

