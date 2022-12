Besplatna edukacija digitalnog marketinga u IBC Zlatibor

Savremeno poslovanje nezamislivo je bez marketinga, a digitalizacija kao način života nametnula je i nove forme komuniciranja sa potrošačima.

Svest o tome da je obraćanje konzumetnima društvenih mreža jedan od najprofitabilnijih formi promocije nametnula je potrebu edukovanja korisnika za ove potrebe.

Inovacioni biznis centar Zlatibor omogućiće svim zainteresovanim besplatnu obuku u oblasti infuens marketinga, kao kreiranja sadržaja video snimaka za društvene mreže kao najreprezetativniji način vida kanala prodaje danas.

Načine, metode i forme na koji se kreira i plasira sadržaj prezentovaće poznati influenseri Tiago Fereira i Lena Stefanović i to kroz seriju radionica koje će se održati u prostorijama IBC Zlatibor.

Kreativni pristup vizuelnoj komunikaciji na društvenim mrežama samo su deo digitalnog marketinga čije će osnove otkriti poznati i popularni influenseri.

Za trodnevnu edukaciju u oblasti kreiranja sadržaja na influens način koja će se održati od 21. do 23. decembra potrebno je poslati prijavu putem mail-a: stojan.vukovic@ibczlatibor.rs i to do 17. 12. 2022. Broj mesta je ograničen.

Prijava treba da glasi:

1. Ime I prezime

2. Organizacija iz koje dolazite

3. Kontakt telefon

Pitanja i detaljnije informacije moguće je dobiti i u prostorijama IBC Zlatibor , takođe i putem mail-a. Agendu o edukaciji i preciznoj satnici možete preuzeti ovde KLIKNI OVDE

