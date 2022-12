NAKON HLADNOG JUTRA, SUNČAN DAN PRED NAMA! Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano, popodne u više krajeva naoblačenje!

U Srbiji će ujutru biti slabog i umerenog mraza i mestimično magle, koja će se po pojedinim kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije zadržavati duže tokom dana, a u ostalim krajevima biće pretežno sunčano.

Posle podne i uveče u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji naoblačenje. Vetar slab do umeren, jugoistočni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od -7 do -1 stepen, a najviša od 6 do 11 stepeni, u Timočkoj Krajini od 2 do 4 stepena.

I u Beogradu ujutro slab mraz, a na širem području grada i magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do -1, a najviša oko 8 stepeni Celzijusa. Uveče i u toku noći naoblačenje.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do srede, 28. decembra, u većem delu biće umereno oblačno sa sunčanim periodima, suvo i stabilno vreme uz lokalnu pojavu jutarnje magle, koja se po pojedinim kotlinama može zadržavati duže tokom dana.

Kratkotrajna kiša se u četvrtak u prvom delu dana očekuje ponegde na severu i severozapadu Srbije, a zatim u toku noći izmeu petka i subote na severu Vojvodine, a u subotu tokom dana i u ostatku pokrajine, kao i u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Temperatura u postepenom porastu. Zahlađenje se očekuje tek krajem perioda.

pročitajte još Srednji kurs dinara danas 117,3403 za evro

pročitajte još NOĆ U BEOGRADU: Tri osobe lakše povređene u udesima

Autor: