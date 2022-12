ALERGIJA NA HLADNOĆU MUČI SVE VIŠE GRAĐANA SRBIJE! Evo kako da prepoznate da je to vaš problem, i kako da ga rešite! (VIDEO)

U Srbiji u poslednje vreme primetan je porast alergije na hladnoću. Doktorka Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, opisala je za PINK kako da znate da imate baš ovu alergiju, kao i kako da se sa njom najlakše izborite.

Dr Obradović je rekla da su one u porastu za čak 30 posto. Dodaje da se to dešava zato što je naš organizam poslednjih godina bombardovan non stop sa nekim alergenima.

- Alergen je svaka supstanca, svako živo biće, koje može da izazove neku alergijsku reakciju. Alergijska reakcija se manifestuje crvenilom, otokom, osipom, sitnom ili u vidu plikova, ali najbitnije i najvažnije je kada se pojavi otok u respiratornom traktu. To je prava opasnost jer može dovesti do gušenja – rekla je dr Obradović.

Dodaje da je alergija na hladnoću sve više prisutna, ali i da se ne javlja samo zimi, kaže da može biti prisutna i u letnjim mesecima.

- Čak ima i osoba koje su alergične na anti histaminike, na lek kojim se leči alergijska reakcija – rekla je doktorka.

Kako kaže, o tome se i ranije pričalo, naše bake su imale običaj kada se na licu pojave neki plikovi i crvenilo, da kažu da se neko “isprištio”, i dodaje, tačno su znale da je to od hladnoće.

- Osnovni je simptom taj, da taj deo tela koji ima plikove, jako svrbi. Sreća je u tome što kada nestane hladnoća, nestaće i ti simptomi – rekla je dr Obradović.

Ističe da je još gore kada je neko alergičan na sunce. Oni, kako kaže, moraju da imaju dugačke rukave i nogavice i na 40 stepeni.

- Osoba koja je alergična na hladnoću ona ima te simptome i leti, na primer od sladoleda ili hladnog soka, koji mogu da dovedu do otoka usne duplje. Kako ćemo znati da li smo alergični na hladnoću ili ne? Najbolje da uzmemo led i da držimo nekih petnaestak minuta, nakon čega ćemo imati crvenilo na koži i videćemo alergijsku reakciju – rekla je dr Obradović.

Dodaje da mi danas imamo negde oko pet odsto tih ljudi koji su alergični na hladnoću, ali ističe da je taj broj verovatno veći, ali da ljudi ni ne znaju da je to u pitanju.

