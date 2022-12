Umereno zahlađenje i prolazno pogoršanje moguće je oko 28. decembra. Početkom 2023. očekuje se umereno hladno vreme uz česte padavine, dok bi prema dugoročnim modelima prognoze drugi deo janaura mogao doneti ozbiljniju zimu.

Kako meteorolog Marko Čubrilo navodi u najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju, u sredu posle hladnog i mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Ponegde se niski oblaci i magla mogu zadržati veći deo dana. Vetar slab, a dnevni maksimum od +4 do +7, osim u maglovitom predelima gde će biti oko +1 stepen Celzijusa.- U četvrtak bi se preko nas premestila slaba oblačnost koja bi donela samo retku pojavu vrlo slabe kiše ili rosulje, dok bi nad većim delom zapadne polovine regiona mraz izostao. Dnevni maksimum u manjem porastu ili bez promene uglavnom do +4 do +8 stepeni Celzijusa - predviđa Čubrilo.

Od 23. do 27. decembra biće relativno toplo uz prolazno naoblačenje u subotu koje bi moglo doneti nešto kiše, pre svega severnim i zapadnim predelima. Duvaće jugozapadni vetar, a zbog dosta oblaka maglu i temperaturnu inverziju ne treba očekivati. Jutarnji minimum uglavnom iznad nule od 0 do +5,a devni maksimum znatno iznad proseka, najčešće između +5 i +12, a oko 26.12. ponegde i do +18 stepeni Celzijusa, stoji u prognozi.

- Trenutno većina modela oko 27.12. imaju hladan front koji bi doneo prolazno pogoršanje, padavine i zahlađenje. Snega bi prolazno bilo na planinama, a za nizije je on upitan - kaže Čubrilo.

Za sada deluje da u koliko pogoršanje i bude već oko 30. decembra, sledi novo jačanje anticiklona. Globalni parametri u ovom momentu nisu povoljni za neko duže, pravo zimsko, zahlađenje, navodi se.

- Dugoročni ECMWF početkom januara imaćemo kraći period kada bi moglo biti uslova za još neka prolazna zahlađenja, dok bi tek od polovine januara 2023. prema trenutnom stanju globalnih parametara moglo biti uslova za jače, dugotrajnije, zahlađenje - smatra Čubrilo.

- To je izuzetno dalek interval i promene su više nego očekivane, ali u ovom momentu model ima neobično jak signal posebno kada su u obzir uzme udaljenost perioda - zaključuje meteorolog.

