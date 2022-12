DANAS VREME SLIČNO JUČERAŠNJEM - UJUTRU MRAZ, POPODNE ZUBATO SUNCE: U pojedinim delovima Srbije mogući pljuskovi i pad temperature!

U četvrtak prolazno naoblačenje sa neznatnim padom temperature na severu Srbije i ređom pojavom kratkotrajne kiše na tom podurčju.

Oblaci dolaze sa severozapada. U centralnoj i južnoj Srbiji ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani intervali i promenljiva oblačnost. Vetar slab južni, pa zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C na jugu do 3°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C na severu do 10°C u centralnim predelima. Uveče je moguća poneka kap kiše na severu. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.



Beograd: U četvrtak naoblačenje sa malom šansom za poneku kap kiše u drugom delu dana. Veći deo dana suvo. Vetar slab južni, pa zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 6°C.

