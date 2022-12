TRAVAR ZA PINK ODGOVORIO NA SVE NEDOUMICE! Evo koje čajeve je najbolje KONZUMIRATI ZIMI: Štite imunitet, razbuđuju bolje od kafe, a evo koja biljka je zdrava od KORENA DO LISTA!

Travar Momčilo Antonijević kaže da, kada bismo dan započinjali šoljom nekog toplog biljnog napitka, zasigurno bismo produžili svoj život. Kako navodi, takvi napici su prepuni antioksidanata.

Ukoliko želite da se razbudite na prirodan način, najbolja solucija su čaj od nane, koprive ili ruzmarina, rekao je on.

- Dobar i kvalitetan čaj mora da bude zelene boje kada ga kupite, da bude bez grančica, da ima jak intenzivan miris. Kvalitet biljaka je jako bitan - priča Antonijević.

Antonijević kaže da konzumacijom biljaka možemo da čuvamo svoje zdravlje. Vranilova trava, navodi on, množe da se bere na Tari, Zlatiboru, Staroj Planini i mnogim drugim mestima u Srbiji, i on je jako dobar za imunitet i gljivične infekcije. Kako je dodao, on predstavlja zimski čaj, koji u kombinaciji sa matičnjakom daje odličan rezultat.

- Zova se koristi za prehladu i nazeb - rekao je Antonijević, dodajući da je poželjna i kombinacija biljaka, gde se Majčina dušica, kleka i pojedini čajevi mogu staviti u istom odnosu, a što se posle mešanja preliva ključalom vodom.

Čajevi preliveni ključalom vodom, najmanje moraju stajati 20 minuta pre konzumiranja, napomenuo je Antonijević.

Govoreći o koprivi, kao i čajevima od iste, Antonijević navodi da je svaki deo, od korena do lista lekovit, i da je njeno dejstvo raznovrsno.

Autor: