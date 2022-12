Fizioterapeut i kiropraktičar Doma zdravlja ''West Medic'' Miloš Mrkić kaže da je problem sa kolenom česta pojava, kako kod mladih, tako i starijih.

Artritis je najčešća povreda, koja podrazumeva trošenje hrskavice, što umanjuje pokrete i naše dnevne aktivnosti. Kada se, kako dodaje, hrskavica isprazni, dolazi do procesa unutar tkiva.

- Imamo urođene probleme, ali i profesionalne aktivnosti, gde su prisutni sindromi prenaprezanja, gde imamo dosta radnji koje su dinamičnog karaktera, gde koleno trpi stresove. Sve su to uslovi. To je i prekrštanje nogu. To je pasivna radnja, ali i tu dolazi do napetosti tetiva, ligamenata, meniskusa... - priča Mrkić.

"Trkačko koleno" je problem prednjeg dela kolena, rekao je Mrkić.

- To je upalni proces kada dođe do prenaprezanja. Čašica koja je klizna, stalno vrši kontakt sa butnom kosti, i svako trenje može dovesti do upalnih procesa i prenaprezanja - objašnjava Mrkić.

- Najvažniji lek je dobra dijagnostika. Svuda dominira sličan simprom, iako to nije slučaj. Pola uspešnog lečenja spada na dijagnostiku - objasnio je Mrkić.

