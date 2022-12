RHMZ OBJAVIO KAKVO NAS VREME ČEKA DO KRAJA GODINE! Za vikend prolećne temperature, a evo kada nam STIŽE SNEG!

U Srbiji tokom jutra biće pretežno vedro vreme uz umeren mraz, dok će veći deo dana biti sunčano.

Na severu oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Naoblačenje će se krajem dana proširiti na centralnu i zapadnu Srbiju.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -5 stepeni na istoku i jugu Srbije do 3 u Vojvodini, a najviša od 5 stepeni u Timočkoj Krajini do 11 na zapadu Srbije.

Tokom jutra u centralnim i južnim predelima Srbije slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka magla koja će smanjivati vidlјivost na 100 do 500 metara, lokalno i manje.

Zbog toga je na snazi žuti meteo alarm na Kosovu i Metohiji i jugozapadnoj Srbiji.

U Podrinju, Sremu i Bačkoj ponegde se očekuje slaba, kratkotrajna kiša.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Ujutro na jugozapadu i jugu Srbije slab do umeren mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na istoku Srbije zapadni. Najniža temperatura -5 do 6 stepeni, najviša od 7 do 15 stepeni. Tokom noći na severu naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

Subota

Ujutro samo na jugu Srbije slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u severnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7 stepeni, najviša od 9 do 15 stepeni.

Nedelja

Malo i umereno oblačno, u centralnim i južnim predelima sa sunčanim periodima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, najviša od 11 do 16 stepeni.

Inače, prema najavi RHMZ, do 30. decembra u većini dana se zadržava suvo i stabilno vreme, a samo u utorak se očekuje prolazano naoblačenje i zahlađenje. U većini krajeva s kišom, na planinama s kratkotrajnim snegom i uz pojačan severni i severozapadni vetar. Od srede razvedravanje.

Autor: