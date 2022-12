Konferencija „Jedan region-jedno tržište; Korak ka zajedničkom tržištu EU“ održava se danas u Novom Sadu. Glavne teme konferencije su diskutovanje o lokalnom, regionalnom i evropskom zajedništvu.

Pored gradonačelnika, prisutnima su se obratiti i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić, direktor Fondacije „Konrad Adenauer“ u Srbiji i Crnoj Gori Jakov Devčić i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.

Da je do konferencije ovakvog tipa došlo zahvaljujući poslednjem izveštaju Saveta za regionalnu saradnju i godišnjim izveštajem o ispitivanju i trendovima na tlu Zapadnog Balkana istaknuto je iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

-Na ovaj način smo uvideli da je ispravnost 2016. godine da započnemo ovakav proces. On ukazuje da su izazovi u poslednjem izveštaju građana na Zapadnom Balkanu identični i da u tom svetlu oni sugerišu da bi regionalni procesi mogli da budu ispravan korak – a to je upravo jedan region, jedno tržište, jedinstven investicioni i informacioni prostor. Poslednja dva dela koja ćemo ove godine da sumiramo su polje obrazovanja (na koji način zadržati mlade ljude na tlu Zapadnog Balkana) i druga tema koja se tiče digitalizacije. Nastojimo da ono što smo postigli sa cenama rominga, postignemo i sa poslovnom zajednicom i ljudima, čvrsto verujući da je ukidanje barijera u interesu svih. U godinama pred nama cilj je da ponudimo sliku jednog drugog i drugačijeg Balkana koji će biti za stolom, a ne više na stolu i koji će imati imidž da može i treba da bude deo rešenja, a da to nije nužno – rekao je Aleksandar Simurdić, direktor fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je da je zadovoljstvo što je naš grad po sedmi put domaćin konferencije ovakvog tipa dodavši da će grad uvek pomagati ovakvu i slične konferencije.

– Veliko je zadovoljstvo što se ovako važna konferencija održava u Novom Sadu po sedmi put. Mi ćemo uvek pomagati ovakvu i slične konferencije. Smatramo da su dobre kako za Novi Sad, za našu državu, tako i ca čitav region. Zalažemo se kao i svih ovih godina za regionalno tržište, jedinstveno – da možemo da imamo slobodno kretanje ljudi, usluga, dobara i kapitala, što ubrzava celokupne privredne postupke. Drago mi je što sam video mnogo mladih ljudi koji danas predstavljaju privatni privredni sektor.

Iz Fondacije „Konrad Adenauer“ u Srbiji i Crnoj Gori istaknut je višeslojni značaj događaja, povrh svega zbog samog njegovog naziva.

-Shvatam ovu konferenciju veoma važnom zato što govori da imamo jedan region, da moramo da sarađujemo i da treba da postoji jedna tržišna sfera. Mislim da je ovo važna inicijativa. Smatram da je značajno da centralni format Berlinski proces za regionalnu saradnju treba da bude otvoren za implementiranje otvorenog Balkana – kazao je direktor Fondacije „Konrad Adenauer“ u Srbiji i Crnoj Gori Jakov Devčić.

Da se i praktičan način delovanja na regionalnom nivou značajno vrednuje na konferenciji podvukla je Violeta Jovanović, izvršna direktorka „NALED-a“

– Važna tema o kojoj danas razgovaramo je uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, ali na jedan vrlo praktičan i konkretan način. Šta je ono što možemo da uradimo da pomognemo našim gradovima i opštinama da pronađu i zadrže kadrove koji se bave pripremom i upravljanjem evropskim projektima. To je jako veliki izazov i za veće sredine poput Novog Sada. Naročito za male gradove koji takođe pokušavaju da nađu način za predfinansiranje i sufinansiranje koje im je potrebno za evropske projekte – zaključila je Jovanović.