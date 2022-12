OPASNI IZAZOVI: Deca zbog petardi i vatrometa gube prste, šake, dobijaju ozbiljne opekotine i povrede oka!

Praznici su blizu i klinci već uveliko bacaju petarde, pale vatromete, pa čak imaju i besmislene izazove u kojima se takmiče ko će duže u ruci da drži prskalicu i ostala pirotehnička sredstva. Deca nisu svesna da zbog takve 'igre' mogu da zarade ozbiljne povrede i ostanu bez šake i prstiju, upozoravaju stručnjaci.

Iako je prodaja ovih sredstava zabranjena maloletnicima, oni se snalaze pa ih kupuju na pijačnim tezgama ili kod uličnih prodavaca, a čak nekima i roditelji sami kupuju i daju u ruke ove opasne proizvode.

U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj na lečenju se već dve nedelje nalazi dete koje je zadobilo opekotine od naizgled najobičnija prskalica!

Cene i sankcije

Za ugrožavanje sigurnosti kazna do 100.000 dinara

Kutija petardi se može nabaviti za 100 do 800 dinara, dok vatromet košta od 750 do 24.000 dinara. Korišćenje pirotehnike regulisano je Zakonom o javnom redu i miru, a građani mogu prijaviti one koji bacaju petarde ili druge naprave komunalnoj policiji, inspekcijskim ili drugim organima MUP. Za narušavanje javnog reda i mira i ugrožavanje sigurnosti građana paljenjem pirotehničkih sredstava propisana je kazna od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova.

- Povrede koje mogu nastati od neadekvatne upotrebe pirotehničkih sredstava mogu biti razne, od opekotina, koje mogu biti blažeg i težeg stepena, zatim to mogu biti eksplozivne rane koje mogu da nanesu ti proizvodi. Najčešće su povrede šake, može doći i do amputacije prstiju, pa i gubitka cele šake! Pored toga, može doći i do povrede oka kao posledica upotrebe tih eksplozivnih sredstava - navodi za Kurir dr Siniša Dučić, specijalista dečje hirurgije i ortopedije, direktor Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj.

On dodaje da se deca svih uzrasta javljaju s povredama.

Petarde i vatrometi predstavljaju stres i za kućne ljubimce, a kako je za Kurir televiziju objasnio Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal reskju Srbija, najugroženiji su psi:

- Neretko kod njih dolazi do srčanog zastoja sa smrtnim posledicama. Često se dešava da se mačke zavuku negde ili pobegnu, pa ih nema danima zbog straha od naglih praskova. Ptice takođe stradaju, ne samo u ovo doba nego i leti zbog vatrometa. Mi potpuno nesvesno slaveći nešto ubijamo životinje. Svake godine apelujemo i imamo akciju 'Tvoja petarda, moj živo' . Državni organi treba da suzbiju tu pojavu na najmanju moguću meru, ali građani su najvažniji i mi utičemo na njihovu svest.

- Prošle godine smo imali dete kome su amputirana tri prsta, ali i kod ostatka šake ostao je veliki deformitet. Deca uopšte nisu upoznata koje sve povrede mogu da nastanu neadekvatnim rukovanjem. Mlađoj deci ta sredstva daju roditelji u ruke, a starija deca često kupuju bez dozvole. Često i braće i sestre daju mlađoj deci prskalicu ili petardu, koju ne sklone na vreme iz ruke - kaže dr Dučić i naglašava:

- Roditelji treba da edukuju svoju decu o opasnostima koje nosi upotreba ovih sredstava, a treba edukovati i neke roditelje. Treba im pokazati slike tih povreda kako bi uvideli koliko sve to može biti opasno. Vatromet može ostaviti najveće posledice.

Nabavka i prodaja pirotehnike regulisana je Zakonom o prometu eksplozivnih materija, a firme koje se bave ovom delatnošću moraju da dobiju odobrenje od organa MUP.