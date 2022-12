Nemoć i nervoza Dželala Svečle sve više dolazi do izražaja ovih dana. Nakon što je zahvaljujući svojim safari posetama severu Kosova i Metohije i divljanju svojih specijalaca doveo do usijanja situaciju na terenu a srpski narod primorao da se brani na barikadama, on nastavlja sa lažnim optužbama protiv Srba, a posebno protiv potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića.