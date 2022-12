SPEMITE SE ZA ŠOK - ZIMA JE OTKAZANA! Aprilsko vreme usred decembra, ovako nešto se dugo nije desilo u Srbiji

Od zime u narednih deset dana, a verovatno i duže nema ni traga ni glasa. Pogledajte kakvo vreme nas čeka u najnovijoj prognozi.

U petak posle magovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije, vetar slab. Krajem dana na severozapadu regiona naoblačenje. Jutarnji minimum do -2 do +4 stepena Celzijusa, a dnevni maksimum od +5 do +14 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Marka Čubrila.

Subota donosi prolazno naoblačenje uz kišu, dok će snega biti samo preko 1.200 metara nadmorske visine. Dnevni maksimum od +4 do +9 stepen Celzijusa - predviđa Čubrilo.

Nedelja i ponedeljak će više ličiti na rani april nego na najhladniji deo godine jer će uz dosta sunca maksimumi biti od +6 do +15, a lokalno i oko +18 stepeni Celzijusa, stoji u prognozi.

- Oko 27.12. sledi prolazno pogoršanje uz slabu kišu i manje zahlađenje te bi se oko 29.12. maksimumi kretali od +2 do +8 stepeni Celzijusa, što je i dalje iznad proseka - piše meteorolog.

Sam kraj ove i početak sledeće godine bi trebao proteći u dominaciji anticiklona, suvom i relativno toplom vremenu. Samo ponegde dugotrajna magla može doneti temperaturnu inverziju i “veštačku zimu” u nizije dok će najverovatnije čak i najviše planine regiona za doček 2023. godne biti bez snega, što se jako dugo nije desilo, ističe Čubrilo.

- Neko prolazno pogoršanje je moguće oko 02.01. ali i dalje bez bilo kakvog jačeg zahlađenje i ovom momentu sve do oko 07.01. modeli nemaju signal za bilo kakvo konktrento zahlađenje - kaže meteorolog.

Naravno da je to jako dalek period i da su promene više nego moguće, ali sa ovakvom sinoptičkom postavkom, ogromnom količinom energije koja će se u vidu polarnog prodora preko Severne Amerike preliti na Atlantik, šanse za zaokret u sinoptici su minimalne, zaključuje Čubrilo.

