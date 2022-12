DELOVALO JE KAO SITNIŠ, A JELO MI JE BUDŽET: Beograđanka otkrila koju je naviku promenila i tako sačuvala 8.000 dinara

U danima krize, jedno 'vuče' drugo, tu nema dileme. Sve je poskupelo, pa i usluge u kafićima i restoranima, a to je više puta potvrdio i Republički zavod za statistiku.

Ugostiteljske usluge su u novembru 2022. bile skuplje za 14,9 odsto, u odnosu na lani, pri čemu su cene hrane skočile 15%, a cene bezalkoholnih pića 13 procenata. U ovu drugu grupu svakako spada i kafa.

Cene - mnogima omiljenog napitka, bez kojeg ne mogu da zamisle jutro - porasle su u većini prestoničkih lokala, tako da kapućino dostiže cenu od skoro 300 dinara, posebno ako naručite onaj sa mlekom bez laktoze, bademovim, sojinim napitkom i tome slično.

S druge strane, rast se odrazio i na top domaćim destinacijama, kao što su popularne banje i planine, a i ove godine smo vas podsetili na to. Naime, kafa sa najlepšim pogledom na Jadran jeftinija je nego na Kopaoniku.

M.T. iz Beograda su privukle te teme, jer je i sama, kako kaže, 'odjednom' shvatila šta joj to uporno 'jede' budžet, malo po malo, a da toga pre nije bila dovoljno svesna.

- Kafu na poslu plaćam 180 dinara, i neretko uzmem još jednu kafu za poneti, na putu do kuće, koja je 190 dinara. Dakle, to je 370 dinara koje sam davala maltene svaki dan, onako olako, smatrajući da nepunih 200 dinara za jednu kafu nije ništa. I zaista, kada pogledate, šta je danas 200 dinara?! Ali, to su same dve kafe, nikakav obrok, ništa konkretno - priča nam M.T.

Kaže da je to neka njena ustaljena rutina radnim danima, kojih je, u proseku, 22 u mesecu. Kada je pomnožila 370 dinara sa 22 dana, dobila je cifru od 8.140 RSD.

- Pritom, i kada dođe vikend, uglavnom sa nekim odem na kafu, mimo ručka itd. Naravno, to ne računam kao 'nepotrebni trošak', jer je to užitak. Ali, svim ostalim danima sam morala da 'prikočim'. Kupila sam jednostavno svoje pakovanje kafe, mleko i šta mi već treba, i uštedela mnogo para - dodaje.

Naša čitateljka smatra da kafiće bilo koja kafa ne može da košta više od 20-30 dinara, a naplate je 10 puta više, što može biti veliki problem ako planirate da uštedite i kontrolišete kućni budžet.