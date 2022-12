VRŠNJAČKO NASILJE U ŠKOLI U NIŠU Drug iz odeljenja učeniku polomio nos nakon bezazlene svađe oko mesta u učionici!

Učenik sedmog razreda OŠ 'Dušan Radović' D.C. (13) zadobio je prelom nosa nakon što ga je pesnicom u glavu udario drug iz odeljenja posle bezazlene čarke sa drugim đakom oko toga gde će ko da sedi u učionici.

Brutalan slučaj vršnjačkog nasilja desio se 15. decembra oko 18.30 časova u učionici tokom odmora između 5. i 6. časa a incident je prijavljen i policiji i nadležnim prosvetnim organima. Disciplinska kazna nasilniku, međutim, još uvek nije izrečena jer je, kako navode u školi, još uvek u toku 'utvrđivanje činjeničnog stanja'.

- Pitao sam jednog druga da sedimo zajedno, gurkali smo se oko mesta i u jednom trenutku smo se sapleli nekako i zajedno pali. Onda je došao taj drugi drug iz odeljenja i rekao mi: “Šta ga guraš, šta ga guraš?” Ja sam se udaljavao a on je nastavio da priča to nakon čega me je udario tri, četiri puta pesnicom po glavi i rukama. Pokušao sam da se odbranim pa sam ga i ja udario ali sam onda dobio jak udarac u nos zbog čega je krenula da mi teče krv. Otišao sam do toaleta i vratio se u učionicu. Na sledećem času nastavnik me je pitao da li želim da idem kući, ja sam odučio da ostanem da vidim da li će prestati da mi teče krv iz nosa. Nos me i sada boli kada ga dodirnem, priča D.C.

Otac povređenog učenika M.C. kaže da je bio u šoku jer ga škola nije obavestila o incidentu već su za njega saznali tek kada je sin došao kući sa krvavim i otečenim nosem.

- Sin je zadobio udarac na odmoru, kada je nastavnik srpskog došao na čas video je mog sina da krvari. On je ispričao nastavniku šta se desilo a nastavnik mu je rekao: “Ako hoćeš idi kući, ako ne ostani, nije problem. Drži maramicu da stane krv.” Nastavnik je trebalo da nas pozove odmah, da dođemo i uzmemo sina. Imao je još jedan čas posle toga pa je ostao do kraja nastave. Strašno je to što nas roditelje niko nije obavestio, nismo ni znali šta je bilo dok sin nije došao kući. Mene je supruga zvala da dođem sa posla da ga vodimo u Hitnu pomoć jer mu je nos bio krvav i naduven. Pošalješ sina u školu normalno a on se vrati sa polomljenim nosem, strašno, kaže M.C.

On kaže da su posle pregleda I snimanja u KC Niš otišli u Zavod za sudsku medicinu (ZZSM) kako bi se tačno utvrdilo o kakvoj povredi se radi.

- U bolnici su ga pitali da li je povraćao, da li je gubio svest… Nisu smeli u školi da puste dete posle takve povrede da ide samo kući. Veštak ZZSM je u svom nalazu navela da je utvrđen je “prelom nosnih kostiju uz minimalno pomeranje prelomljenih okrajaka”. Povreda je okarakterisana kao laka na gornjoj granici te vrste povreda, iako u zakonu stoji da je prekom sa dislokacijom teška povreda. Ali, mnogo strašnije od svega je psihička trauma koju je moj sin doživeo. Nakon povređivanja tri dana nije išao u školu. Sada je pod velikim pritiskom, strahuje šta će se dalje dešavati, uplašen je da bi ponovo mogao biti maltretiran. Škola bi morala da preduzme mere da se nešto ovako više nikada ne desi, kaže M.C.