Profil migranata koji prolaze kroz Srbiju: Ove godine ih u našu zemlju ušlo 90.000, najveći broj je napustio

Nismo došli do scenarija iz 2015, ali indikatori pokazuju da polako dolazi veća eskalacija, kaže Radoš Đurović izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je da na severu Srbije postoji samo jedan kamp koji može da smesti do 300 migranta, a da za ostale nema mesta.

„Zbog toga se ovi ljudi snalaze i onda glavnu ulogu igraju krijumčari, koji ih dovode u te improvizovane kampove”, rekao je Đurović.

Prema njegovim rečima, ove godine je 90.000 ljudi ušlo u Srbiju, a najveći broj ju je i napustio.

„Nismo došli do scenarija iz 2015, ali indikatori pokazuju da polako dolazi veća eskalacija. Imamo povećanje broja ljudi iz godine u godinu, sada je kao 2016. Među ljudima ima dosta izbeglica, iz Sirije, Avganistana, gde su ukinuli ženama pravo da idu u školu, sprovode javna pogubljenja, to su razlozi koji motivišu ljude”, kazao je on.

Profesorka Geografskog fakulteta, demograf Danica Šantić kaže da ekonomske migracije podstiču najveći broj ljudi na preseljavanje.

„I ovi ljudi koji tranzitiraju, prelaze hiljade kilometara da dođu negde gde misle da će biti bolje. Ima i onih koji beže od rata, za koje bismo mogli reći da su izbeglice, ali dok im se ne reši status oni su migranti. Među njima ima mnogo lica koja odlaze ka zemljama EU u potrazi za poslom”, navela je Šantićeva.

Kako je kazala, oni obično imaju između 25 i 30 godina, radno su i fertilno sposobni, a u Avganistanu i Pakistanu prodaju sve što imaju ili se zadužuju u bankama, pa njihovi rođaci otplaćuju njihov put po etapama.

„Oni žele zato da odu u ekonomski jaku zemlju da bi zaradili novac koji bi vratili za svoj put, a onda poslali onima koji su ostali u zemlji porekla”, rekla je Šantić.

Pomoćnik direktora policije, pukovnik Dragan Vasiljević, istakao je da je formirana Radna grupa koja bavi imigracijom i svakodnevno sprovodi aktivnosti, pa je tako ranije pronađena grupa od šezdesetak migranata.

Vasiljević je rekao da se oni sumnjiče da su učestvovali u kanalima krijumčarenja, a pronađene su dve automatske puške, 200 metaka i nastavak za trombonsku minu.

On je naveo da se u smeštajnim kapacitetima Komesarijata za izbeglice nalazi 4.590 lica.