MOBILNI TELEFONI OSTAJU U ŠKOLAMA? Nove mere za prevenciju nasilja po starim navikama: Ne možemo da otuđimo ništa što je u nečijoj ličnoj svojini

Upotreba mobilnih telefona u školama poslednjih meseci je bila česta tema nakon serije vršnjačkog nasilja i neprimerenog vladanja pojedinih učenika, zbog čega je jedan od predloga bio da se u školama širom Srbije zabrani njihovo korišćenje, međutim, Radna grupa za prevenciju nasilja nije usvojila zabranu, već, kako je saopšteno: školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave.

Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola, član je Radne komisije i kaže da je glasao da se školama preporuči da propišu opšti akt mere za upotrebu telefona iako je ranije bio za opštu zabranu, a razlog tome je što „nemamo pravo da otuđimo ništa što je u nečijoj ličnoj svojini i jer su pojedini prosvetni radnici naglašavali da telefone koriste kao sredstvo za pomoć u nastavi“.

- Pravno nije bilo moguće doneti odluku o oduzimanju i doneta je preporuka, isto kao u prethodnom periodu. Dakle, škola mora u saglasnosti sa Savetom roditelja i Đačkim parlamentom da donese odluku u vezi odlaganja telefona za vreme nastave. Moj predlog je takođe i da se onemogući rad telefona na časovima time što bi kupili ometače telefona koji nisu skupi – kaže Milorad Antić.

U okviru Radne grupe su i predstavnici Ministarstva pravde i drugi poznavaoci prava koji su objasnili mogućnosti oduzimanja telefona, i, kako Antić kaže, „nakon njihovog objašnjena išlo se na priču da niko nema pravo da otuđi nikakva sredstva od učenika, ni mobilni telefon“.

- Kolege koje koriste mobilne telefona na času su i ranije objasnile zašto im je upotreba bitna. Škola koja odluči da prihvati preporuku mora to da stavi na dnevni red. Tamo gde usvoje predlog će raditi tako što će narediti da se tokom časa isključe svi mobilni telefoni ili da ih svi stave u kutije i nakon časa deca mogu da ih uzmu. Jedan broj škola to već radi – kaže Antić i podseća da je on bio za radikalnije poteze, međutim, postoje elementi koji su bili presudni da glasa za preporuku školama.

- Prva odluka je bila zabrana, ali do toga nije došlo jer su predstavnici pravne službe u ministarstvima to iskazali na ovaj način, i što su pojedini nastavnici rekli da ih koriste u nastavnim jedinicima. Protokol o zaštiti nastavnika i prevencije nasilja se donosi 24. decembra, biće još reči o predlozima – kaže Milorad Antić.

Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže za „Blic“ da preporuka Ministarstva nije donela ništa novo, jer su škole i do sada imale mogućnost da u skladu sa kućnim redom i pravilnikom o ponašanju, što su interni akti ustanove, regulišu pitanje korišćenja mobilnih telefona.

- Nije ništa novo doneto, ali, moram reći da ne vidim kako je smanjenje nasilja povezano sa smanjenjem upotrebe mobilnih telefona. Ne vidim vezu i ne mislim da bi to mnogo doprinelo tome. Smatram da je dobro što ne postoji direktiva koja brani korišćenje, upravo zbog nastavnika koji ih koriste u edukativne svrhe – kaže Aleksandar Markov.

Direktori osnovnih i srednjih škola, prosvetni radnici i roditelji su podeljenog mišljenja. Dok jedni smatraju da deci treba oduzeti telefone, drugi su ubeđeni da zabrane nisu rešenje, već je potrebno raditi na podizanju svesti o pravilnom korišćenju uređaja.

- Nije nam potreban nijedan drugi akt, već imamo pravila škole, imamo Statut, kućni red kojim sve to možemo definisati. Prvo, ne možemo deci uzeti telefone, jer smo onda odgovorni što smo ih uzeli. Zato se mora raditi na svesti svakog pojedinca. U školi imamo svoja pravila i ako neko koristi mobilni telefon mimo tog dogovora imamo mere koje se sprovode kada se dete ne ponaša u skladu sa pravilima. To je jednostavna procedura i od toga ne treba da pravimo ništa drugo – kaže Mirjana Stevanović, direktor OŠ „Matko Vuković“ u Subotici u kojoj se učenicima ne oduzimaju telefoni na času, osim ako ne prekrše interna pravila.

Napominje da se ponovo vraćamo na isto : deca imaju pravo da imaju mobilne telefone, a mi moramo da ih učimo kako se i kada koriste.

- Nije škola problem i nismo mi oni koji deci treba da pokazujemo ili oduzimamo telefone. Deca hoće da budu i jutjuberi i influenseri, i zahvaljujući mobilnim uređajima imaju priliku da budu neko ko se sluša, gleda i za to dobijaju lajkove što im potvrđuje samobitnost. Zato je priča o mobilnom telefonu mnogo šira priča od onoga o čemu ovde pričamo. Mnogo toga je zabranjeno i nije dopušteno, a ljudi ipak to rade. Treba sa time stalno da se borimo, ali ne tako što ćemo uvoditi zabrane.Ttelefon će biti kao totem. Od oduševljenja što imamo savremenu tehnologiju do toga da ga treba spaliti – kaže Mirjana Stevanović i napominje da deci moramo biti uzor.

U Srednjoj politehničkoj školi u Subotici učenici pre početka časa odlažu mobilne telefone u posebno napravljene kutije koje stoje na katedri u svakoj učionici.

- Pošto smo grafička škola napravili smo u sklopu grafičke dorade u našoj radionici od kartona kutije za odlaganje telefona i prodajemo ih i drugim školama. Naši đaci odlažu telefone u kutije pre časa, ali ako u okviru nastave postoje situacije kada im je potreban zbog gradiva onda mogu da ga koriste. Koriste se različite aplikacije za ankete, grupni rad se realizuje pomoću aplikacija za koje su im oni potrebni, odgovaraju na pitanja nekada pomoću telefona. Postoje i situacije kada se od učenika očekuje da neke likovne radove prekopiraju sa interneta-kaže Iso Planić, direktor Politehničke škole.

Od kada je škola uvela ovu meru i od kada učenici odlažu telefona, prosvetni radnici su primetili da su srednjoškolci disciplinovaniji i skoncentrisaniji na času.

- Da, primetili smo i to je u korelaciji. Definitivno, ako detetu dozvolite da u ruci drži telefon, da odgovara na poruke, da gleda u njega, to ga dekoncentiše. To je kao što su dva i dva četiri. Smatram da sve što remeti nastavni proces treba urediti. Ambijent mora da bude stimulativan za realizaciju nastavnog procesa. Iz učionica treba odstraniti sve što je destimulativno. Ne treba na stolu da im stoji hrana, sokovi, mobilni telefon, garderoba, zidovi moraju biti primereno uređeni i obojeni i sve drugo moramo usmeriti ka tome da utiče dobro na motivaciju za učenje. Nema tu nauke, moramo to osetiti intuitivno – zaključuje.