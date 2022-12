OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA: Na OVOM PRELAZU se čeka skoro 3 SATA

Prema informacijama AMSS, na graničnim prelazima najduže se čeka na izlazu iz Mađarske. Trenutno je prema nezvaničnim informacijama vreme zadržavanja na izlazu iz Mađarske duže od 120 minuta, a prema tvrdnjama putnika čeka se i do tri sata.

Više od 11.500 putnika je u proteklih 12 sati prošlo kroz granični prelaz "Horgoš" u 3.000 putničkih vozila i 85 autobusa. Granični prelaz "Horgoš" radi maksimalnim kapacitetom – svih šest traka je otvoreno.



Da bi se smanjila čekanja, granični prelaz "Horgoš 2" danas radi samo za izlaz iz Mađarske i to od 7 do 19 časova.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza "Bački Vinogradi" koji umesto do 19 radi do 22 sata i tako će biti sve do 15. januara. Slično je i sa prelazom "Bajmok" koji vikendom radi produženo od 7 do ponoći.

Sudeći prema snimcima AMSS kamera velike su gužve i na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske.

Na graničnom prelazu Šid putnička vozila na ulazu u zemlju čekaju oko 40 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Našim građanima koji putuju vikendom, posebno tokom predstojećih praznika, preporučuje se da koriste manje granične prelaze.

