Od početka ove godine lekari Urgentnog centra uradili su tačno 100 mehaničkih trombektomija.

Neurolog dr Predrag Stanarčević ističe da je ova metoda namenjena pacijentima sa najtežim oblicima moždanog udara.

- To su pacijenti kod kojih je do moždanog udara došlo do zakrčenja najvećih krvih sudova - istakao je Stanarčević i ukazao da su to bili pacijenti koji su pre uvođenja ove metode jako loše prolazili, odnosno imali jako tešku invalidnost.

Kako je dodao, ovo je revolucija u lečenju moždanog udara.

Interventni neuroradiolog Ivan Vukašinović kaže da je reč o metodi kojom se vadi tromb iz krvnog suda.

- Krvi sud koji je bio zapušen i nije mogao da dovodi kiseonik i hranljive materije u mozak, kada otpušimo ponovo može da procirkuliše krv i taj deo mozga može da se oporavi, nekad i potpuno. U suprotnom bi nastupila smrt ili oduzetost - objasnio je Vukašinović.

Kako je objasnio, u krvni sud se ulazi iz preponske arterije, sa velikim kateterima u krvne sudove vrata, pa sa sve manjim do mozga, gde određenim manipulacijama, stentovim i aspirativnim kateterima rešavamo problem.

Vukašinović je istakao da 50 odsto pacijenata oporavi da može normalno da se vrati svojim aktivnostima.

