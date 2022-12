Brnabić: Izvoz IT usluga za prvih 10 meseci veći od dve milijarde evra

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je izvoz IT usluga u sektoru informaciono - komunikacionih tehnologija za prvih 10 meseci ove godine veći od dve milijarde evra, a najviše izvozimo u SAD, Veliku Britaniju, Švajcarsku i Nemačku.

- Imamo zaiste lepe vesti u ovim izazovnim vremenima i uvek treba nekako da slavimo te lepe vesti, a to je da smo u prvih 10 meseci ove godine u izvozu naših IT usluga, odnosno u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija prešli dve milijarde evra. U prvih 10 meseci naš izvoz je 2,13 milijardi evra i on je ukupno veći nego što je bio čitave prošle godine kada je bio 1,85 milijardi evra - kazala je Brnabić za Tanjug.

Ističe da je važno da je pređena granica od dve milijarde evra i dodaje da očekuje da će ove godine rast izvoza biti više od 40 odsto veći u odnosu na prošlu godinu te da ćemo doći do otprilike 2,7 milijardi evra.

Kako kaže, Srbija se ubrzano približava izvozu od tri milijarde evra, kako navodi, naše pameti, našeg znanja, naših softverskih rešenja.

- I to je ono što je velika i ogromna stvar i nešto čime treba da se ponosimo jer je samo pre 10 godina ukupan naš izvoz u IKT sektoru bio samo 375 miliona evra. I tada smo mislili da smo dobri, a ove godine će biti sedam puta veći izvoz i to je rezultat svih nas u Srbiji", kazala je premijerka.

Kada je reč o zemljama u koje Srbija ostvaruje najveći izvoz IKT usluga, Brnabić kaže da upravo to pokazuje "sofisticiranost naše ekonomije i jačinu naših ljudi, njihovog znanja, talenata, sposobnosti".

Najveći izvoz je u Sjedinjene Američke Države, zatim u Veliku Britaniju, pa Švajcarsku i na četvrom mestu je Nemačka.

- Ako se pogleda samo izvoz u SAD to je skoro nešto malo manje od 25 odsto ukupnog našeg izvoza", kazala je Brnabić i dodala da u toj razmeni, Srbija ostvaruje značajan suficit i značajno više izvozimo, nego što uvozimo iz tih zemalja.

Kada se pogleda SAD, kako kaže premijerka, izvoz usluga je mnogo veći od izvoza roba.

- To postaje dominantan sektor naše ekonomije, a to pokazuje i sofisticiranost, otpornost i konkurentnost naše ekonomije za koju verujemo da će samo da se povećava i raste u godinama pred nama - kazala je.

Na pitanje koliko takav rast izvoza IKT usluga utiče na zaposlenost u Srbiji i na BDP, Brnabić kaže jako mnogo.

Podseća da se počelo sa tim još 2016. godine kada je premijer bio Aleksandar Vučić, a ona je vodila ministarski savet za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo.

Godine 2017. započeta je sveobuhvatna reforma prosvete, podseća premijerka i navodi da je u okviru nje uvedeno programiranje u osnovne škole.

- Uložili smo više od 250 miliona evra u infrastruktruru za inovacije, IT sektor, start up kompanije... Ne bi danas imali u teškim vremenima na šta da računamo - kazala je Brnabić.

Dodaje da u teškim vremenima, tokom pandemije korona virusa, ali i sada kada pandemija još traje, uz rat na istoku Evrope ove godine i ubrzanu recesiju u velikom broju zemalja u EU i na evropskom kontinentu, ono što je Srbiju održalo jeste taj izuzetno jak rast i razvoj IT sektora uz ono što je urađeno u smislu ulaganja u kapitalne infrastrukturne projekte.

Kada se pogledaju prva tri kvartala 2022. godine, kako kaže premijerka, to je doprinelo jednu četvrtinu rastu BDP-a u Srbiji, a u 2021. godini po svim analizama svako drugo novo radno mesto je bilo u upravo u tom sektoru.

- Mnogo drugačije bi izgledao i naš ukupan BDP i BDP rast i rast zaposlenosti u Srbiji da nismo još 2016. godine prepoznali ovo kao naš veliki potencijal, veliku snagu i nešto gde Srbija može da pokaže svo svoje znanje, talenat i jačinu obrazovanja u tom sektoru - zaključila je premijerka.