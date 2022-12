PREDRAG KON SE POVLAČI! Oglasio se srpski epidemiolog: Bila je to borba sa vretrenjačama

Epidemiolog prim. dr Predrag Kon (67) najavio je da odlazi u penziju nakon 40 godina radnog staža.

On je dodao da mu je neko to "sugerisao", ali nije hteo da otkrije o kome se radi, i dodao da je to u suštini njegova odluka. Epidemiolog će se 26. decembra pozdraviti sa saradnicima i pripremiti dokumentaciju PIO fondu.

"Ništa nikada nisam radio ispod žita. Javno idem u penziju i od 26. decembra menja se moj profesionalni odnos prema radu", rekao je Kon.

Kon je svoj dugogodišnji rad, opisao kao borbu sa vetrenjačama,

Podsetimo, Kon je bio član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, koji je u martu 2020. formirala Vlada Srbije, a vodio je tim epidemiologa u borbi protiv koronavirusa.

