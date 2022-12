Ispovest udovice i samohrane majke kojoj bivši svekar i svekrva prete da će oduzeti dete. Oni su posle skoro pet godina odlučili da žele da viđaju unuka sa kojim nemaju nikakvu emotivnu povezanost. Tvrde, kako ona kaže, da im je branila da viđaju unuka što nije istina.

Bojana Pavlović se gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić požalila i na Centar za socijalni rad u Ivanjici, gde je njenom sinu je rečeno da mora da sedene na stolicu i priča sa babom i dedom jer će u suprotnom ona biti kažnjena.

Bojana kaže da su ona i pokojni suprug živeli u zajednici sa svekrom i svekrvom dok se nije porodila.

- Svekar je imao problema sa sinom. Svekar je provodio neko vreme u selu. Kada bi došao dete bi spavalo i onda je govorio da krijem dete kako ga ne bi video, iako je pre toga normalno ulazio u sobu kod deteta. Nakon svađe sa sinom rekao nam je da se odselimo, da promenimo prezime i da mu ne treba niko od naše porodice na grobu. Našli smo stan i odselili se. Posle određenog vremena primećujem da muž ima psihičkih problema, da gubi kontrolu nad kolima, da ne spava noću...Noćima sam ga čuvala plašeći se da se nešto ne desi. Čuvala sam ga od njega samom - kaže Bojana.

Kako navodi, slutila je da će mu se nešto dogoditi i o tome obavestila njegove roditelje, ali joj oni nisu pomogli već su joj rekli da nemaju za to vremena i da se "u pogrešnoj crkvi moli".

- Rekla sam i da sam spremna da odem do njih jer je njihovom sinu potrebna pomoć, samo da kažu kada, ali se nikada nije javio. Nakon muževe smrti - ja sam kriva. On je stradao na železnici, bio je na proslavi sa kolegama, izašao je iz restorana i poginuo na pruzi. Da li namerno, da li slučajno, da li je bio pod uticajem alkohola...ne znam. Obdukcija nije rađena, jer nije bilo znakova nasilja - dodaje Bojana.

Prema njenim rečima, baba i deda su nakon tog viđali dete kada god su hteli, a dever bi dolazio po njega.

- Sve je funkcionisalo preko devera. Nakon što sam otišla kod roditelja u selo na tri dana, svekar me prijavio kako nije video dete tri dana i pozvali su me u Centar za socijalni rad. Tražio je od mene da potpišem neke papire kako bi dobili neko nasledstvo. Otišao je ljut jer ja to nisam htela da potpišem. Nakon toga sam od psihologa iz Centra za socijalni rad dobila pretnje i uvrede i rečeno mi je da moram da imam obavezu prema njima - navela je Bojana.

Slična situacija se još jednom ponovila kada je sin imao devet meseci, a nakon toga nisam stigla da im dovedem dete u vreme u koje su tražili jer sam radila.

- Tužili su me, navodeći da ih sprečavam da održavaju kontakt sa detetom. Rečeno mi je da imaju pravo da na taj način traže kontakt sa unukom, jer ne žele da kontaktiraju sa mnom. Automobil pokojnog muža su preveli na sebe i ja bih zbog toga trebalo da ih tužim - dodala je Bojana.

Napominje i da je nakon ostavinske rasprave dobila papire sa kojima je otišla u banku, ali su odbili da joj kažu koliko ima novca, kao i da postoji razlika u odnosu na podatke koje je dobila u Beogradu.

Bojana kaže da nema sredstva da plaća advokata i podnosi tužbe.

- Privremenom merom je babi i dedi dozvoljeno da viđaju dete u vrtiću. Pričali su mu o ocu, sedeo je u jednom ćošku i plakalo. Rekao mi je da neće da ide u vrtić ako je tamo baba. Više nije išao u vrtić. Sledeća privremena mera bila je viđanje u parku, a za to vreme deda je sedeo u kafani. Nedelju nakon toga nismo mogli da se dogovorimo oko vremena - napomenula je on.

Prema njenim rečima, od nje traže da im plaća dok ne natera dete da ih viđa.

- Molila sam ih da uđu u kuću da vide dete, ali su rekli da im ne pada na pamet. Kako ja dete da nateram? On neće da izih viđa. Neću da mi dete proživljava stres. Kada bude hteo da ih vidi, ja ću da ga odvedem do njih i popijem sa njima kafu. Posle svega ovoga. Postojala je privremena mera da dolaze, ali su oni to odbili - istakla je Bojana.

