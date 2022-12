KAZNA ZA RODITELJE UČENIKA NASILNIKA DO 100.000 DINARA, ALI TO NIJE SVE: Ovo je spisak mera za sprečavanje nasilja u ŠKOLAMA

Potrebno je izmeniti pojedine članove Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i pravilnike o ocenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama.

Takođe, potrebno je izmeniti Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i Pravilnik o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada. Predviđena je i izmena Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova, uz prethodnu analizu broja stručnih saradnika u školama.

Konstatovano je da uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate za odeljenskog starešinu zahteva izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, koja je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Brojčano će se ocenjivati vladanje od petog do osmog razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a ocena iz vladanja će ulaziti u prosek, usvojeno je na sastanku Radne grupe, kao i da se odlaže ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak do njegovog okončanja.

- Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinska meru koja je za učenika izrečena tokom postupka - navodi se u saopštenju.

Kao teža povreda obaveze učenika već je definisana "upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja" (Član 84, ZOSOV, stav 7), pa je na osnovu toga usvojeno da škole opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave.

Predstoje izmene pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednje obrazovanja i vaspitanja u cilju povećanja broja stručnih saradnika u školama.

Društveno koristan rad

Trajaće duže i obavljaće se češće Predložene su i izmene Pravilnika o obavljanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama - umesto da se aktivnosti realizuju dva do tri puta nedeljno, realizovaće se tri do četiri puta nedeljno, te umesto od 15 do 45 minuta, trajaće od 30 do 60 minuta. Društveno koristan ili humanitarni rad ostvaruje se u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji s nadležnim centrom za socijalni rad.