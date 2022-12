Potpisana četiri nova ugovora sa FAP-om za potrebe Vojske Srbije

Ministar odbrane Miloš Vučević obišao je danas preduzeće "FAP korporacija" u Priboju, gde je prisustvovao potpisivanju ugovora za izradu teretnih automobila za transport daljinski pilotiranih vazduhoplova i izradu borbenih oklopnih vozila za potrebe Vojske Srbije.

Vučević je, nakon obilaska, zahvalio zaposlenima na trudu i istakao značaj novih ugovora i ulaganja u pribojsku fabriku, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. "Sa dobrim vestima došli smo danas u Priboj i fabriku FAP. Zahvajujući odluci države, Ministarstvo odbrane obezbedilo je sredstva za nova četiri velika ugovora za ovu kompaniju sa slavnom tradicijom. Danas će u Priboju biti potpisana četiri ugovora koji garantuju posao vrednosti od 370 miliona dinara za FAP, ali još bolja vest je to da će Ministarstvo odbrane sledeće godine obezbediti dodatnog posla za FAP Priboj i njegove kooperante u iznosu od dve milijarde dinara", kazao je Vučević. Ministar je rekao da ugovori garantuju dalja zapošljavanja, kao i da su direktan podsticaj za opštinu Priboj. "Ovo što radi država Srbija, radi da čuvamo jugozapadni deo Srbije, da čuvamo naše proizvodne pogone. Zahvaljujem se i svojim saradnicima, svim ljudima iz Ministartsva odbrane i odbrambene industrije na naporima, na požrtvovanju da proizvodimo domaće naoružanje i vojnu opremu, da ne moramo da uvozimo, da za manje novca dobijamo isti i bolji kvalitet od onoga što se nudi na svetskom tržištu", poručio je ministar. On je naglasio da je ponosan na sve one koji su osmislili i patentirali nova sredstva i dodao da Ministarstvo odbrane očekuje od FAP-a da se poštuju rokovi. "Sve ovo je plaćeno, sve će biti plaćeno avansno. Mi očekujemo da FAP Priboj poštujući rokove isporuči Vojsci Srbije, odnosno Ministarstvu odbrane, ono što je dogovoreno i da Vojska Srbije bude još bolje opremljena i bolje naoružana", rekao je Vučević. Obilasku preduzeća FAP i potpisivanju sporazuma prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, državni sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Krsto Janjušević, generalni direktor "FAP korporacije" dr Milutin Živković i predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.