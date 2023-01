Pink.rs sa vama ove godine deli neke od najlepših novogodišnjih dečijih pesama!

Podstičite svoju decu da pevaju. Život je mnogo lepši sa muzikom! Pevajte zajedno čarobne pesme kao što su:

Zvončići, Preko brda, preko brega, Deda Mraze, Nova godina kuca nam pred vratima, Zima zima e pa šta je, All I Want for Christmas Is You, Let It Snow Let It Snow Let It Snow i Jingle Bells.

ZVONČIĆI

Kad padne prvi sneg

Kad zabeli se breg

Na put se sprema tad

Taj deda večno mlad

Kad čuješ zvona zvon

Tad pojavi se on

Sa igračaka sto

Ohohohoo.

Zvončići zvončići zvonite kroz noć

Večeras će Deda Mraz kroz svaku kuću proć

Hej zvončići zvončići zvonite za nas

Nek se svako raduje i peva na sav glas.

Kad bela pahulja Tvoj obraz pokvasi

To nebom jezdi Mraz i sa njim irvasi

Kad čujes zvona zvon, Tad pojavi se on

Sa igračaka sto

Ohohohoo!

Zvončići zvončići zvonite kroz noć

Večeras će deda mraz kroz svaku kuću proć

Hej zvončići zvončići zvonite za nas

Nek se svako raduje i peva na sav glas….

Kad zabeli se breg

Na put se sprema tad

Taj deda večno mlad

Kad čuješ zvona zvon

Tad pojavi se on

Sa igračaka sto

Ohohohoo.

Zvončići zvončići zvonite kroz noć

Večeras će Deda Mraz kroz svaku kuću proć

Hej zvončići zvončići zvonite za nas

Nek se svako raduje i peva na sav glas.

Kad bela pahulja Tvoj obraz pokvasi

To nebom jezdi Mraz i sa njim irvasi

Kad čujes zvona zvon, Tad pojavi se on

Sa igračaka što

Ohohohoo.

Zvončići zvončići zvonite kroz noć

Večeras će deda mraz kroz svaku kuću proć

Hej zvončići zvončići zvonite za nas

Nek se svako raduje i peva na sav glas….

DEDA MRAZE, DEDA MRAZE

Preko brda, preko brega

Preko brda preko brega

i debelog snega

jure neke čudne sanke

srebrne i tanke.

Deda Mraze, Deda Mraze

ne skreći sa staze

ne oklevaj ne dremaj

već poklone spremaj.

Padaju, padaju s neba bele zvezde

sanke Deda Mraza preko brda jezde

padajte, padajte snežnije i belje

Deda Mraz nam stiže na veselje.

Nova godina kuca nam pred vratima

Ovo je vreme praznika

i snežnih belih pahulja

i čistih srca kao

sneg na dlanu tvom

kada ljubav dajes bližnjem svom.

U ponoć kada zahukti

pozeli jednu želju ti

da svi na svetu

pravi poklon dobiju

da se kao deca raduju.

ZIMA, ZIMA, E PA ŠTA JE!

Zima zima e pa šta je

Haj napolje momak ko je,

tamo veje beli sneg,

vidiš onde navej’o je

čitav bedem, čitav breg.

Zima, zima – e, pa šta je,

ako j’ zima, nije lav!

Zima, zima – pa neka je,

ne boji se ko je zdrav!

A šta može zima meni,

šta mi može, šta mi sme?

Nek mi nosić pocrveni,

eto to je, to je sve!

Zima, zima – e, pa šta je,

ako j’ zima, nije lav!

Zima, zima – pa neka je,

ne boji se ko je zdrav!

SREĆNA TI NOVA GODINA OVA

Čuješ li korake

dolaze, bliže se

koga nam donose

to je Božić Bata

Deda Mrazov tata

Sanke će srebrne

stići i do tebe

doneće poklone

sve ono što ti treba

doći će sa neba

Srećna ti ova godina nova

najlepše sve nek ti doleti što pre

radost i snovi, poljupci ovi

od srca svi, a u tom srcu si ti

Nek nas on nauči

ljubavi, istini

jer kad smo dobri mi

tad srce nam se greje

i duša nam se smeje

Neka se zagrle

vile i veštice

čarobne noći te

svi će biti srečni

k’o u ovoj našoj pesmi

Srećna ti ova godina nova

najlepše sve nek ti doleti što pre

radost i snovi, poljupci ovi

od srca svi, a u tom srcu si ti

