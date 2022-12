UPOZNAJTE ŽENE KOJE RUKOVODE POŠTOM SRBIJE! Đorđević: Potpuni uspeh nije moguć bez vas – žena, i vaše podrške nama! (FOTO)

Bogata profesionalna karijera v.d. direktora Pošte Srbije Zorana Đorđevića uvek je imala obeležja timskog rada, a on je, kao vođa tima, kao po nekom pravilu, odgovorne funkcije poveravao ženama.

Uverenost da su upravo žene te, koje svojom marljivošću i posvećenošću, stručnošću, spremnošću i odanošću, uvek spremne da se uhvate u koštac sa problemima, i da je to ono što stvara nov i poseban kvalitet u rukovođenju organom državne uprave ili poslovnim sistemom, Đorđević je, prema sopstvenim rečima, usvojio kao iskustvo od svog oca, poznatog, priznatog i uspešnog direktora jednog drugog, trgovinskog poslovnog sistema, koji mu je i po mnogo čemu drugom, iako ga je izgubio sa 24 godine, bio i ostao uzor. Mnogo je toga što Đorđević i njegov tim imaju u planu, za čiju realizaciju će od neprocenjive važnosti biti pravovremeni i kvalitetni angažman žena na rukovodećim pozicijama, a sve u skladu sa onim što Đorđević često ističe: „Potpuni uspeh nije moguć bez vas – žena, i vaše podrške nama, u svakom smislu, ne samo kao majki, sestara, baka ili supruga, već naročito kao ravnopravnih poslovnih partnera i saradnica. Uspeh je i privilegija imati tim kakav ja danas imam, ponosan sam na sve njih. Hvala za podršku i što ste deo tima”.

Stoga, ako danas pogledate ko je na rukovodećim mestima u JP „Pošta Srbije“, videćete da upravo žene čine značajnu većinu Đorđevićevog tima, i da je zahvaljujući njima u prethodnih malo više od godinu i po dana poslovanje vidno unapređeno, uz posebno naglašenu brigu o zaposlenima, čija se prava stalno unapređuju i čiji je radno-pravni, socijalni status i položaj trajno poboljšan. Dobri poslovni rezultati bili su predstavljeni i na nedavno održanom proširenom kolegijumu, na kom su posebno izdvojeni i najuspešniji projekti, najavljeni najvažniji planovi za narednu godinu, sa posebnim osvrtom upravo na njihove zasluge.

Bojana Nikolić

Direktorka funkcije usluga

Na poziciji Direktora funkcije usluga, Bojana je od 2018. godine. Po struci diplomirani inženjer saobraćaja, jedna je od onih koji su čitav radni vek posvetili Pošti Srbije marljivo radeći na uvođenju novih usluga. Posebno je ponosna na svoje učešće u projektu uvođenja ekspres usluga na tržište Republike Srbije.

„Post ekspres je prvi kurirski servis na području naše zemlje i pokazao se kao jedan od najuspešnijih projekata našeg Preduzeća. Projekti poput ovih vas nauče koliko je važno imati pouzdan tim, kvalitetne međuljudske odnose i dobru radnu atmosferu kako biste uspeli u svojoj zamisli“.

Prethodno, Bojana je bila i direktor Direkcije za ekspres, paketske i logističke usluge, a kroz svoju bogatu karijeru, angažovana je na velikom broju strateški važnih projekata.

„Oduvek sam se trudila da svim mladim kolegama prenesem znanje i iskustvo. Raduje me kad vidim da imaju zdravu ambiciju, da su željni razvijanja i napredovanja, i da izrastaju u novu generaciju kompetentnih ljudi. Odrasla sam sa tradicionalnim vaspitanjem koje me je naučilo pravim vrednostima. Pristojnost, pristupačnost i uvažavanje drugih, ali i istrajnost u svom radu ponela sam iz porodice i to me vodi celog života. Sve što sam postigla u svom profesionalnom životu dugujem svojoj porodici i njihovoj podršci“.

Milica Spasić

Direktor funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja

Kroz svoju karijeru u informaciono-komunikacionom sektoru, Milica je uvek bila orjentisana na dobar rezultat, zbog čega je svojom odgovornošću i spremnošću da uvek preuzme inicijativu uspešno vodila timove ka ostvarenju zajedničkog cilja. Sa svojim stručnim timom radi na digitalizaciji usluga, automatizaciji i unapređenju svih poslovnih procesa u Pošti, i ističe da je veoma ponosna na tim vrednih ljudi koji su za manje od dve godine realizovali značajan broj projekata kojima je građanima Srbije omogućena još kvalitetnija, brža i bolja usluga.

„Još na ETF-u sam naučila da se „isprogramiram“ kako bih sve stigla. Potrebno je znati uklopiti sve - i posao i porodični život u jednu skladnu i funkcionalnu celinu“, ističe Milica.

Prethodno je radila kao specijalista za reviziju i bezbednost IT mreža, a poslednjih godina bila je i savetnik za IKT bezbednost pri Narodnoj banci Srbije.

Kao majka dve devojčice, slobodno vreme koristi da provodi sa njima i prati ih u njihovim aktivnostima, i ističe da je najvažnije biti sa decom jer se porodična komponenta izgubila u brzini života u kojem neretko fali komunikacije.

Za sebe kaže da uvek voli da vidi širu sliku i da je njen sportski duh odgovoran za zdravu kompetitivnost koja je vodi celog života.

Nataša Dimitrijević

Direktor Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima

Užičanka po rođenju i po afinitetima ka planinama, rekama i jezerima, Nataša za sebe u šali kaže da je u Beogradu samo na privremenom radu.

Nakon sticanja diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dve godine rada u advokatskoj kancelariji, Nataša je počela da radi u nekadašnjem velikom PTT sistemu, koji je objedinjavao poštanski saobraćaj i telekomunikacije.

U toku rada u Pošti, položila je pravosudni ispit i stekla zvanje ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.

Od 2018. godine deo je Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima, u okviru koje je bila rukovodilac Sektora za zastupanje Preduzeća, viši savetnik, zamenik direktora, a danas direktor ove odgovorne i važne poslovne funkcije. Sa zadovoljstvom ističe preko 27 godina vernosti istoj kompaniji.

„Smatram sebe pravičnim i zahtevnim rukovodiocem, sa velikom naklonošću ka stručnim, pametnim i vrednim ljudima, koji kao moto na poslu imaju - ja ću to da uradim, a ne - to nije moj posao. I dalje volim učenje i sticanje novih znanja, kao i osamdesetih godina, tokom srednje škole i studiranja“.

Kaže da najboljim drugom oduvek, a i danas, smatra dobru knjigu.

Majka je dvoje odraslih i samostalnih ljudi i ponosna baka jednog dečaka i jedne devojčice.

Danijela Rajković

Direktorka funkcije upravljanja kadrovima

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U Poštu Srbije došla je kao deo uigranog tima Zorana Đorđevića, čije je poverenje stekla dugogodišnjim uspešnim rukovođenjem u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - od šefa odseka do rukovodioca i višeg savetnika Grupe za zarade i Grupe unutrašnje kontrole inspekcije. Kao neko ko je celu svoju karijeru posvetio upravo ljudima, kao direktorka funkcije upravljanja kadrovima bavi se najvažnijim segmentom i najbitnijim resursom Preduzeća:

„Ljudi - oni su najveće bogatstvo naše velike kompanije. Čak 15.000 zaposlenih prioritet je našeg rukovodstva, zbog čega neprekidno radimo na poboljšanju njihovog materijalnog statusa i uslova rada“.

Vrlo posvećena ovoj temi, autorka je tekstova u stručnim časopisima o radnim odnosima u javnom sektoru, primeni zakona o radu i suzbijanju sive ekonomije. Dugi niz godina bila je član radnih grupa za izradu strateških dokumenata, zakona i propisa, kao i član stalnog radnog tela za ekonomska pitanja Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Neretko je i u ulozi predavača na seminarima i radionicama koje se odnose na kolektivno pregovaranje, politiku zarada (plata), kao i kontrolu i planiranje zarada u javnim preduzećima, ali kako ističe, najbitnija, životna uloga je upravo uloga supruge i majke.

Hadži Ana Dašić

Direktorka funkcije nabavki, investicija i održavanja

Hadži Ana, diplomirani pravnik i master menadžer, svoje profesionalno iskustvo je između ostalog sticala u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstvu odbrane. Danas rukovodi poslovima javnih nabavki, centralnim magacinom, investicijama i održavanjem objekata u JP “Pošta Srbije“.

„Veoma sam zahvalna što imam direktora koji prepoznaje moj potencijal i koji me inspiriše da uvek dam sve od sebe. Nikad nas ne stavlja u kalup, već nas pušta da budemo ono što jesmo. Upravo taj osećaj nesputanosti u poslu mi pomaže da budem najbolja verzija sebe. Srećna okolnost je da sam uvek bila iza rukovodioca koji su na mene prenosili znanje i negovali moju zdravu ambiciju, i koji su produbili moj osećaj ljubavi i odgovornosti prema državi“.

Dugi niz godina se bavi i proizvodnjom organskog povrća za svoju porodicu i prijatelje u kući nadomak Beograda u kojoj joj živi majka - osoba od koje je naučila osnovne lekcije o potrebi da žena bude samostalna, obrazovana, emancipovana, ali da u toj borbi za nezavisnost ne izgubi ni jedan ženski kvalitet.

„Od izuzetne mi je važnosti da budem u kontaktu sa zemljom - tako punim svoje baterije, zbog čega svaki slobodan trenutak koristim da budem u prirodi i na putovanjima. Regenerišem se u momentima tišine koje sebi obezbeđujem redovno. Najvažnija lekcija koju još uvek savladavam je strpljenje i to da ništa ne shvatam lično“.

Mirjana Rafael

Direktorka prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika

Zanimljivo je to da je Mirjana u poštanski svet, iako je po zvanju ekonomista, došla iz sveta novinarstva. Preko deset godina uredničkog i novinarskog staža stekla je na RTS-u u redakciji Informativnog programa Televizije Beograd i redakciji TV dnevnika. Uređujući Jutarnji program, Beogradsku hroniku, kao i dnevne vesti i emisije, naučila je da ništa ne može da je iznenadi.

„Poslednjih dvadeset godina sam u strategiji. Za ovaj posao je veoma bitno da znaš da doneseš odluku u trenutku, proceniš kad je pravi momenat, da znaš gde je početak, gde je kraj, dokle hoćeš i možeš da ideš, a najvažnije je da znaš gde da „sečeš“ - isto kao i u novinarstvu“.

Mirjanin posao podrazumeva kreiranje strateških planova Pošte Srbije, uključujući analize organizacione strukture, finansijskog statusa i poslovnog okruženja, izradu marketing i investicionog plana, kao i sačinjavanje projekcija finansijskih veličina, fluktuacije i strukture kadrovskog potencijala. Svaki dokument na nivou kompanije iz oblasti procene rizika poslovanja prošao je kroz njene vredne ruke. „Svaku odluku donosim argumentovano i uvek poštujem tuđe mišljenje. Upravo zato stojim iza svake svoje reči i uvek znam „zašto“ - i u porodici i na poslu. Nema mnogo nauke - ili hoćeš ili nećeš. Kad odlučiš da hoćeš ili ideš do kraja ili se uopšte ne hvataš u koštac“.

Marina Furtula

Direktor prateće funkcije bezbednosti i zaštite

Marina, rodom iz Mojkovca, pored diplome na Fakultetu zaštite na radu, na kojem je trenutno na doktorskim studijama, diplomirala je i na Fakultetu za menadžment.

Na početku karijere bavila se poslovima zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu. Iz privatnog sektora, 2017. godine prelazi u državni, gde je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavljala funkciju direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Budući da potiče iz sportske porodice, važan deo njenog života zauzima upravo sport kojim se svakodnevno bavi.

„Trudim se da svojim ličnim primerom motivišem mlade da uvrste sport u svoju svakodnevnu rutinu i da shvate koliko je važno živeti zdravo. Pored toga, od izuzetne je važnosti da pažljivo biramo ljude sa kojima provodimo slobodno vreme - ja uvek biram porodicu i prijatelje, i trudim se da budem okružena ljudima sa kojima postoji razmena dobre energije“.

Svojim ličnim primerom, Marina pokazuje da u životu treba biti uporan, vredan, energičan i ističe da je najbitnije imati empatiju i strpljenje za ljude iz okoline i poslovne saradnike.

„U životu treba težiti ka svom cilju, ispuniti svoje snove, dati lični pečat svakom poslu koji obavljamo i u njega uneti svu svoju ljubav i znanje. Time oplemeljujemo i sebe i ljude oko sebe. Ako verujemo u sebe - uspeh je zagarantovan“.

Bojana Potežica

Direktor Prateće funkcije interne revizije

Pozicija direktora Prateće funkcije interne revizije nije ni malo laka, pogotovo jer podrazumeva redovne kontrole i opsežna izveštavanja, ali ova vedra Prijepoljka posao obavlja tako da bez obzira na to što je, kako vole da je zovu - inspekcija, bude omiljena u Pošti.

„Možda ovaj posao na prvi pogled ne izgleda previše kreativno, ali zapravo jeste - i kreativan, i izazovan, i odgovoran. Kad posao obavljate sa ljubavlju, razumevanjem i strpljenjem - uspeh je zagarantovan. Ono što je takođe veoma važno jeste vaše radno okruženje - dobri saradnici su ključ. Imam tu sreću da naš tim čine stručni ljudi koji su ujedinjeni u istom cilju - da od Pošte naprave najbolju kompaniju u Srbiji“. Po struci pravnica, dugi niz godina radila je u državnoj upravi - Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, kao i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz ljubavi i znatiželje prema putovanjima i pejzažima, pre par godina počela je da se bavi i fotografijom. Zajedno sa koleginicom Danijelom Rajković proputovala je celu Srbiju, a njihov desetogodišnji zajednički rad i prijateljstvo koje je iz njega proizašlo počelo je sa Bojaninim dolaskom na prethodni posao.

„Moj prvi radni dan je počeo tako što sam ušla u pogrešnu kancelariju u kojoj sam upoznala Danijelu. Kako to obično biva - slučajnosti nema. Deset godina kasnije, još uvek radimo zajedno, sada u Pošti Srbije koja je vrlo brzo postala naša druga kuća“.

Spasenija Ožegović

Direktor privrednog društva „Post Pro“ DOO Beograd

Docent dr Spasenija Ožegović, direktor privrednog društva Post Pro čiji je osnivač Pošta Srbije, karijeru je započela pre više od četrdeset godina upravo u Pošti. Izuzetno cenjena u naučnim krugovima u oblasti poštanskog saobraćaja, menadžmenta, organizacije poslovnih sistema i strategije cena, diplomu osnovnih, magistarskih i doktorskih studija stekla je na Fakultetu organizacionih nauka. Prva je žena iz Pošte koja je promovisana u doktora nauka na beogradskom univerzitetu i autor preko dvadeset objavljenih radova u stručnim časopisima.

,,U poštanski sistem ušla sam sa 16 godina u PTT Obrazovnom centru i istog trenutka zavolela timski rad u našoj velikoj porodici. Srećna sam što sam upravo ovde ostala ceo svoj radni vek razvijajući veliki broj projekata od strateškog značaja ne samo za Poštu, već i za Republiku Srbiju“, istakla je Spasenija, koja svoje dragoceno iskustvo često prenosi mladima kao gost predavač na stručnim seminarima i konferencijama.

Budući da poštanske tokove poznaje kao svoj džep, ne iznenađuje činjenica da je upravo Spasenija bila član ekspretske radne grupe za izradu prve nacionalne Strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji, kao i da je učestvovala u izradi prvog evropskog Zakona o poštanskim uslugama. Sa sadašnje pozicije, Spasenija neprekidno radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

„Iz ove tačke gledišta ponosna sam na doprinos i rezultate koje sam ostvarila u profesionalnom i naučnom radu, ali ipak sam najponosnija na moju porodicu - supruga i dve ćerke, koji su oduvek bili moja najveća podrška“.

Aleksandra Veličković

Specijalni savetnik direktora Preduzeća

Iza Aleksandre je dvadeset godina iskustva u vodećim internacionalnim i domaćim agencijama za komunikacije i marketing, rukovođenje velikim kampanjama i dugogodišnji rad u televizijskoj i filmskoj produkciji. Iz privatnog sektora u Poštu je došla na mesto specijalnog savetnika direktora Preduzeća, gde je zadužena za komunikaciju sa medijima, PR i marketing. Sve medijske događaje u Pošti osmislio je i realizovao kreativni tim kojim uspešno rukovodi.

Diplomirala je na Tehničkom fakultetu ,,Mihajlo Pupin’’ Univerziteta u Novom Sadu. Najveći deo karijere provela je na rukovodećim pozicijama gde je vodila projekte za klijente iz privatnog i javnog sektora, a neretko je imala i savetničku ulogu za krizni PR u velikim međunarodnim kompanijama.

"Posle skoro dvadeset godina rada u privatnom sektoru, pružila mi se prilika da svoje iskustvo stavim u službu velikog sistema koji je ključan za građane Srbije. Ono što nas izdvaja je velika motivisanost svih nas da zajedničkim snagama postanemo najuspešnija kompanija u Srbiji".

Budući da je dinamika njenog posla takva da podrazumeva da je sedam dana u nedelji „onlajn“, svaki slobodan trenutak koristi da bude sa suprugom i decom.

„Omiljena porodična aktivnost nam je odlazak u preko sto godina staru porodičnu kuću u Zrenjaninu koju zajedničkim snagama restauriramo. Ne tako često, nateram se da sednem za klavir i sviram, kako bih i na svoju decu prenela ljubav prema muzici“.

Marija Petrović

Zamenik direktora funkcije finansija i ekonomskih poslova

Marija je rođena Beograđanka koja svoj grad ne bi menjala ni za jedan drugi na svetu. Zato je karijeru gradila baš na ušću Save i Dunava, gde je završila Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i nastavila usavršavanje u privredi na poslovima investicionih fondova, fondova EU, finansijskog i poreskog savetovanja, kao i vođenja računovodstvenih poslova za velike korporacije.

Svoju ekspertizu je nakon rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja stavila u funkciju Pošte Srbije, koja nastoji da svojim poslovanjem prati svetske tendencije u oblasti finansija. Savetnica je revizorskih kuća, učesnica projekata sa Unijom poslodavaca Srbije, koautorka stručnih publikacija i medijator poslovnih pregovaranja.

„Moj životni moto je „Znanje je moć“, zbog čega se trudim da mi svaki dan donese nešto novo i korisno. Ulaganje u znanje je dugoročno ulaganje u svoju vrednost - zato neprekidno učim i podučavam druge. Uživam u svakom zadatku i umem glasno da se radujem svakom uspehu. Sve što radim - radim za svoja dva divna dečaka kojima sam posvetila ceo život. Zagovornik sam vaspitanja u kojem roditelj svojim primerom detetu pokazuje pravi put, te su mi oni dodatna motivacija da budem što uspešnija“.

Na pitanje kako postiže da bude uspešna poslovna žena i posvećena majka i supruga, odgovara da je ključ u podršci okoline i mudrom balansiranju obaveza, prioriteta i odricanja. U obe kuće – svom domu i na svom poslu, poznata je po širokom osmehu i optimizmu jer, kako sama kaže, najbolji rezultati se postižu pozitivnim stavom i dobrom atmosferom u timu.

Valentina Mitrović

Pomoćnik direktora RJ „Regionalno poštansko-logistički centar Beograd“

Valentina je deo Poštine porodice od 2006. godine. U kolektivu je poznata kao osoba sa izuzetno pokretačkom energijom na koju kolege uvek mogu da se oslone.

„Stava sam da je potrebno poštovati pravila i moralna načela. Najbitnije od svega je biti čovek i ostati svoj. Koliko god je teško - izvodljivo je. Kroz ceo staž proveden u Pošti sve sam doživljavala kao izazov, a kad se osvrnem vidim mnogo zadovoljnih korisnika, rešenih problema i zaposlenih koji su sa osmehom dolazili i dolaze na posao“.

Bila je prva žena kontrolor na tzv. „peronu“ u istoriji Pošte Srbije, u Regionalnom poštansko-logističkom centru Beograd. Kasnije, kao rukovodilac službe za poštansku mrežu brinula je o čak 100 zaposlenih i voznom parku od 238 vozila.

Prisećajući se svojih prvih radnih dana, otkrila nam je da joj je najdraže bilo kad ljuti i nezadovoljni korisnik iz Pošte izađe zadovoljan i nasmejan. Kaže da joj je do sada to uvek polazilo za rukom upravo zbog iskrene želje da pomogne.

Valentina se u mlađim danima bavila atletikom i košarkom. „Pre sam uvek rado igrala sa ekipom, a danas često igram sa sinom koji je nasledio moj talenat i košarkaški je sudija. Volim da slobodno vreme provodim sa porodicom i prijateljima, a jedan od omiljenih izduvnih ventila su mi česti odlasci na pozorišne predstave“.

Dragana Ljumović

Funkcija poštanske mreže - vođa projekta

Diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu na odseku za logistiku, a o njenoj ekspertizi najbolje govore odgovorne pozicije koje su joj poveravane u prethodne tri decenije - od direktora Sektora poštanskih usluga u Direkciji za poštanski saobraćaj, šefa službe, te savetnika u kabinetu tadašnjeg generalnog direktora i savetnika u Direkciji za poštansku mrežu - upravo Dragana je autor glavnog tehnološkog projekta kompleksa Glavnog poštanskog centra Beograd i tehničko-tehnološke koncepcije Glavnog centra u Nišu i Novom Sadu. Mnogobrojnim projektima koji su iza nje, dala je ogroman doprinos u procesu automatizacije prerade pošiljaka.

„Upornost, organizovanost i sistematičnost - to su osobine koje volim da vidim u svom timu. Volim da podučavam nove generacije i uvek uživam u timskom radu i razmeni mišljenja.“

Kao jedini odgovorni projektant saobraćaja sa licencom Inženjerske komore Srbije, radi na izradi i realizaciji projekata iz oblasti savremenih tehnologija, poštanskih, logističkih, informatičkih, transportnih i drugih tehnoloških procesa.

„Uvođenjem novog praktičnog rešenja za automatizovanu dostavu pošiljaka, našim korisnicima koji su nam uvek na prvom mestu omogućili smo preuzimanje paketa 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, kada to njima najviše odgovara“.

Osnivač je udruženja HW4Y (HEALTHY WORLD FOR YOU) koje se bavi afirmacijom pozitivnih vrednosti ljudskog delovanja - edukacijom, kulturom, sportom, rekreacijom, zdravljem, brigom o deci, mladima, starima i porodici, kao i zaštitom životne sredine.

Tanja Marinković

Direktor radne jedinice „Beogradski venac“

Završila je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu. U Pošti Srbije je od decembra 2019. godine na mestu direktora radne jedinice „Beogradski venac“.

„Sastavni deo mog rada je stalna komunikacija sa zaposlenima na svim nivoima. Od dolaska na ovo mesto, insistirala sam na timskom radu i bližoj komunikaciji zaposlenih u tehnologiji i zaposlenih u službama. Obilazeći pošte i razgovarajući sa upravnicima, poštarima, dostavljačima i šalterskim radnicima slušala sam njihove predloge, kritike i sugestije i tako sam najviše i naučila“.

Njen moto je „Red, rad i disciplina“. Kaže da je ključno saslušati svoje zaposlene i uvažiti njihovo iskustvo, zbog čega je i uvela praksu „otvorenih vrata“ jednom nedeljno. Svakome ko ima pitanje, problem ili predlog njena vrata su uvek otvorena, jer, kako kaže, konstruktivni razgovori i timski rad su put do najboljih rešenja i rezultata.

Budući da je teritorija na kojoj se ova radna jedinica prostire izuzetno velika i pokriva opštine sa brojnim izletištima, i van posla uživa u druženjima sa zaposlenima.

Vikende, kada nisu radni, provodi na selu sa partnerom, a energiju obnavlja i druženjem sa ćerkom, za koje kaže da je najviše rasterećuje.

Mira Murić

Direktor radne jedinice“Zemun“

Ceo svoj radni vek Mira je provela u Pošti. Prošavši kroz čitavu lestvicu pozicija upoznala se sa svim poslovnim procesima na svim nivoima, zbog čega sa lakoćom rukovidi radnom jedinicom „Zemun“. Nakon završene Srednje PTT škole, završila je Višu Poslovnu školu i Fakultet za ekonomiju. Od 2017. godine do marta 2021. bila je zamenik direktora Funkcije poštanske mreže, kad je imenovana za direktora RJ „Zemun”.

„Svako napredovanje je za mene bilo novi izazov i dodatni motiv, ali i obaveza da budem još bolja. Kao rukovodilac sam oduvek bila posvećena tome da moj tim bude zadovoljan i uvek sam nastojala da gajim što bolje međukolegijalne odnose, podjednako uvažavajući svakoga u sistemu. Mislim da su upravo ulaganje u ljude, zdrava atmosfera na poslu, osećaj pripadnosti istom timu i jačanje međuljudskih odnosa među zaposlenima među najbitnijim preduslovima dobre organizovanosti i postizanja još boljih rezultata“.

Radna jedinica „Zemun“ godinama unazad po rezultatima rada važi za jednu od najuspešnijih radnih jedinica na nivou Srbije, što dokazuje da se radi o menadžerski dobro organizovanoj radnoj jedinici. Obuhvata čak tri ekonomski najjače gradske opštine - Zemun, Surčin i Novi Beograd.

„Osnovni uslovi za uspeh su i stalne edukacije, stručna usavršavanja i uvođenje inovacija u poslovanje. Naš top menadžment je dobro organizovan i prilagodljiv prema novim tržišnim uslovima i zahtevima iz sfere poštanskog poslovanja, zbog čega sigurno koračamo napred“.

Dragana Marković

Glavni saradnik u kabinetu direktora Preduzeća

Glavni saradnik u Kabinetu direktora Preduzeća i desna ruka šefa kabineta, Dragana je u Poštu Srbije došla nakon jedanaest godina rada u protokolu Sava Centra. Kroz organizaciju i superviziju velikih domaćih i međunarodnih događaja i kongresa naučila je da temeljno i precizno pristupa svakom projektu.

Rođena je u Adis Abebi, u Etiopiji, gde je provela rano detinjstvo, a pod uticajem oca ekonomiste i diplomate završila je Fakultet za međunarodnu ekonomiju. Od gimnazijskih dana radila je kao organizator velikih događaja, asistent na domaćim i stranim filmskim ostvarenjima i prevodilac sa engleskog, španskog i francuskog.

„Rano iskustvo i susreti sa velikim brojem diplomata, predstavnika država i vlada ali i ljudi iz sveta nauke, sporta i kulture mi je pomoglo da shvatim značaj povezivanja ljudi kroz različita delovanja. Kako se osnovna misija Pošte zasniva na povezivanju ljudi u zemlji i svetu, osećam veliku odgovornost i čast što radim u ovom sistemu“.

Kada njoj poverite organizaciju - znate da će sve biti perfektno. Izuzetno komunikativna, savesna, profesionalna, uvek vedro, nasmejano i spretno žonglira sa mnogobrojnim zadacima u najdinamičnijoj sredini - kabinetu direktora Preduzeća. Kolege kažu da je hitra, spretna i okretna, a ona kroz šalu dodaje da je glavni „krivac“ za to njeno plesačko iskustvo.

„Dugo sam se bavila plesom i džez baletom. Danas ipak uz sve dnevne obaveze, više uživam u gledanju baletskih predstava i pozorišnih komada, nego u učestvovanju u istim“.

