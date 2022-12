Novi Sad sa rekordnim budžetom u krupne investicije sa AP Vojvodinom i Srbijom

Grad Novi Sad će u 2023. godini nastaviti sa izgradnjom novog, četvrtog mosta na Dunavu kod Bulevara Evrope, regionalne deponije, prečistača otpadnih voda i zato je bitno da smo usvojili rekordan budžet od 40,6 milijardi dinara, rekao je danas gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Đurić je za Tanjug rekao da je taj most ucrtan u planove pre 70 godina te da će izgradnju pomoći država Srbija. Istakao je da spaja dva autoputa, bačku i sremsku stranu, te da će omogućiti razvoj grada na sremsku stranu. Najavio je da će uz podršku pokrajine sledeće godine biti započet projekat Almaškog kraja, koji će trajati šest godina a u prvoj će biti finansiran sa 2,4 milijarde dinara. Sa Vojvodinom će se graditi i pešačko - biciklistički most ka Petrovaradinu vrednosti oko četiri milijarde dinara, rekao je Đurić. Istakao je da se nastavlja rekonstrukcija vodovoda na Limanu, gradi nova osnovna škola i fiskulturna sala gimnazije. Đurić je naglasio da Novi Sad raste i da sada ima 37.000 više zaposlenih nego 2012. godine, te da i više poreza na zarade stiže u gradski budžet. "Tu se vidi koliko je važno što smo dovodili fabrike i zapošljavali", rekao je on. Najavio je i dalja širenja i ulaganja postojećih stranih investitora što će doneti zapošljavanje za više hiljada ljudi. Đurić očekuje da podzemna garaža kod Banovine bude pokrivena do polovine godine, a garaža u ulici Modeni krajem sledeće ili početkom 2024. godine. Početak izgradnje treće garaže najavio je za polovinu 2023. godine, a zatim i uklanjanje postojećeg parkinga i uređenje trga kod Narodnog pozorišta. Dodao je da do polovine 2023. očekuje da dobije stručno mišljenje Fakulteta tehničkih nauka o SPENS-u, te da onda predstoji da politika obezbedi sredstva za taj plan. On je posebno istakao značaj razvoja IT sektora u Novom Sadu koji je oslonjen na potencijal tamošnjeg univerziteta. Istakao je da se godina u kojoj je Novi Sad evropska prestonica kulture ne završava kalendarskim krajem, te da je značajni pomak što je preko otvaranja devet kulturnih stanica van centra kultura približena građanima. Ocenio je da je na kulturnom planu ova godina donela veliku korist Novom Sadu, održano je preko 4.000 kulturnih događaja, a grad je dobio i kreativni distrikt-kinesku četvrt. Naveo je da Novi Sad kao lokalna samouprava nastavlja da institucionalno pomaže lečenje mladih i dece u inostranstvu, za šta je juče uplatio 30 miliona dinara, a ukupno u šest godina 115 miliona. Nastavljaju se i programi besplatnih udžbenika za đake prvake, besplatna gradska zabavišta i gradske subvencije za privatna zabavišta. Rekao je da su ove godine završena dva nova zabavišta i najavio još dva za 2023. godinu.

