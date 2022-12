JUTROS MRAZ, POPODNE PRETEŽNO SUNČANO! Evo kakav dan je pred nama, ali i kakva noć nas čeka uoči NOVE GODINE!

U Srbiji sutra na severu pretežno sunčano, mestimično uz slab jutarnji mraz i lokalno maglu, u ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugu Srbije ponegde s kišom, na planinama sa snegom a od sredine dana razvedravanje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura od minus 2 do 4 stepena Celzijusa, a najviša od 7 do 11 stepeni.

Duvaće slab vetar, na jugu Banata krajem dana umeren jugoistočni.

Uveče i u toku noći po kotlinama, dolinama reka i nizijama mestimično stvaranje magle.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu sutra ujutru na širem području grada slab mraz i lokalno magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša oko 9 stepeni.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do 4. januara, u četvrtak (29.12.) ujutro mestimično magla i slab mraz.

U toku dana na jugu Srbije umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Posle podne u Vojvodini naoblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom.

Prognoza vremena za narednih sedam dana

U petak umereno oblačno, a slaba kiša se očekuje samo na severu Srbije. U subotu i nedelju pretežno sunčano, a od ponedeljka (02.01.) malo do umereno oblačno, ali suvo.

Maksimalne temperature u većini mesta od 10 do 16 stepeni, a u centralnoj i zapadnoj Srbiji ponegde i do 18 stepeni, samo se na području Timočke Krajine i u mestima sa dužim zadržavanjem magle na jugu Srbije do kraja godine očekuju malo niže temperature - od 6 do 9 stepeni.

U novogodišnjoj noći suvo uz temperaturu od -1 na jugu i istoku Srbije do 8 stepeni u Beogradu.

